عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

30 دقيقة.. إيبوكا يطلق قذيفة على مرمى الشناوي وسط تعادل سلبي بين سيراميكا كليوباترا والأهلي

الاهلي وسيراميكا
الاهلي وسيراميكا

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالتعادل السلبي ، فى المباراة التى تجمه بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

txt

الرسالة وصلت.. شاهد| كيف صالح كولر جماهير الأهلي فى مباراة سيراميكا كليوباترا؟

txt

كهربا في كأس العالم للأندية | خبير لوائح يزف بشرى لـ الأهلي

وشهدت الدقيقة 13 تسديدة من علي معلول تخرج أعلى مرمى محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا إلى خارج الملعب ، بعد عرضية مميزة من الجانب الايمن عن طريق محمد هاني.

وشهدت الدقيقة 23 فرصة لسيراميكا كليوباترا من تسديدة قوية من إيبوكا من داخل منطقة الجزاء على يسار الشناوي إلى خارج الملعب.

وفى الدقيقة 30 سنحت فرصة للأهلي من  عرضية من محمد هاني ورأسية من برونو سافيو تمر على يمين محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا إلى خارج الملعب.

وأعلن المدير الفني لفريق الأهلي،  مارسيل كولر، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة الدوري.

txt

شكلك مصدوم..رد مثير من خالد الغندور على محامي كهربا

txt

المصائب تتوالى.. صدمة قوية من كولر لـ كهربا داخل الأهلي

وجاء التشكيل الأساسي لفريق الأهلي كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

لاعبا الارتكاز: ديانج وحمدي فتحي.

خط الوسط المتقدم: حسين الشحات، محمد مجدي "أفشة"، برونو سافيو.

المهاجم: شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء للنادي الأهلي  كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمد شريف وعمرو السولية وكريم فؤاد ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف

ويدخل الأهلي المباراة متصدرً لجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

الأهلى سيراميكا كليوباترا الدوري العام محمد بسام محمد هاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

الجمهور شاف اللي محدش يتخيله .. مفاجأة في فيديو شيرين في الملهى الليلي

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 28-12-2022

بلم 5 جنيه عشان آكل .. وفاء مكي تروي مأساة حياتها بكلمات حزينة

كله هري.. عزة مصطفى تنفعل على الهواء بسبب قيمة المدفوع لصندوق الزواج

ترشيحاتنا

سيراميكا كليوباترا ينهي الشوط الاول بهدف بيكهام أمام الأهلي في الدوري

فتاة جديدة جاهزة لهجوم مماثل.. منفذة تفجير إسطنبول تكشف مفاجأة صادمة

لافروف: أمريكا لا تسمح لأوكرانيا بإجراء مفاوضات سلام على أمل استنزاف روسيا

30 دقيقة.. إيبوكا يطلق قذيفة على مرمى الشناوي وسط تعادل سلبي بين سيراميكا كليوباترا والأهلي

تعلقت جثته في أغصان بالمياه.. إيراني يزهق روحه في نهر الرون بفرنسا لهذا السبب

مقتل 176راكباً.. 4 دول تطالب بمحاسبة إيران على إسقاط طائرة أوكرانية. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رقص الملهى الليلي وظهورها الأخير.. 5 صور وضعت شيرين في مأزق

فستان من الدهب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

مفاجأة صادمة.. الجراد أكثر فائدة من الأسماك واللحوم | أعرف السر

بإطلالة جريئة.. ريم مصطفى تثير ضجة في أحدث ظهور عبر إنستجرام| شاهد

فيديو

شدت شعرها على الهواء.. تفاصيل خناقة مايا دياب والمذيعة شيرين عرفة.. فيديو جراف

لماذا غضب كاظم الساهر من "حافية القدمين" في دبي؟.. شاهد فيديو

هضرب عن الطعام| وفاء مكي تنهار: عايزة أشتغل مش لاقية أصرف على أبني

خطر جديد يهدد العالم.. مرض يقضي على معظم ضحاياه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ