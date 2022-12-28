30 دقيقة.. إيبوكا يطلق قذيفة على مرمى الشناوي وسط تعادل سلبي بين سيراميكا كليوباترا والأهلي

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالتعادل السلبي ، فى المباراة التى تجمه بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وشهدت الدقيقة 13 تسديدة من علي معلول تخرج أعلى مرمى محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا إلى خارج الملعب ، بعد عرضية مميزة من الجانب الايمن عن طريق محمد هاني.

وشهدت الدقيقة 23 فرصة لسيراميكا كليوباترا من تسديدة قوية من إيبوكا من داخل منطقة الجزاء على يسار الشناوي إلى خارج الملعب.

وفى الدقيقة 30 سنحت فرصة للأهلي من عرضية من محمد هاني ورأسية من برونو سافيو تمر على يمين محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا إلى خارج الملعب.

وأعلن المدير الفني لفريق الأهلي، مارسيل كولر، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة الدوري.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق الأهلي كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

لاعبا الارتكاز: ديانج وحمدي فتحي.

خط الوسط المتقدم: حسين الشحات، محمد مجدي "أفشة"، برونو سافيو.

المهاجم: شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء للنادي الأهلي كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمد شريف وعمرو السولية وكريم فؤاد ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف

ويدخل الأهلي المباراة متصدرً لجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 11 نقطة.