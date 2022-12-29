أخبار الفن: عملية جراحية عاجلة لـ إسعاد يونس .. ومفاجأة في فيديو شيرين عبد الوهاب

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

خضعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس لعملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها.

طرح المطرب بهاء سلطان أحدث اغانيه والتى تحمل أسم سيجارة من كلمات المنتج نصر محروس وألحان عمرو مصطفى ومن توزيع أمير محروس.

حالة من الهجوم الشديد تعرض لها المطرب حسام حبيب بعد الفيديو الجديد الذى انتشر له مع زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب أثناء تواجدهما فى لبنان، وظهرت فيه شيرين وهي تغني لفيروز بحبك يالبنان، بينما ظهر حسام حبيب وهو يتناول الكحوليات على حد وصف رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

انتهى الفنان أحمد السقا من بروفات مسرحيته الجديدة "سيدتى الجميلة" وذلك تمهيداً لعرضها لمدة ليلتين، بعد غدا الجمعة، والسبت – ليلة رأس السنة - على مسرح كايرو شو موفنبيك 6 أكتوبر، وذلك بعدما حققت المسرحية نجاحاً كبيراً في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية ورفعت العروض شعار كامل العدد.

صدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها وزوجها الفنان حسام حبيب فى أحدث ظهور لهما من أحد الملاهي الليلية.

حرص الفنان حسين الجسمي على تقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تهنئته له بحفل زفافه أثناء حضوره احتفالية قادرون باختلاف صباح اليوم.

وفاء مكي فنانة قدمت فى السينما والتلفزيون ما يقرب من 86 عملا مختلفا، على حد قولها، وتؤكد وفاء أن ما يحدث معها هذه الفترة غير مقبول لعدم ترشحها لأى عمل فني وهو ما جعلها لا تستطيع الانفاق على انبها ووالدتها التي تعاني مرض السرطان.

يستعد المطرب الشاب أحمد جمال لإحياء حفل غنائى يوم الجمعة القادمة فى مدينة بورسعيد ضمن احتفالات المحافظة برأس السنة الجديدة.

كشفت منصة WATCH IT، عن البرومو التشويقي الرسمي لفيلم "الباب الأخضر"، عن رائعة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.