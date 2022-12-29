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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: عملية جراحية عاجلة لـ إسعاد يونس .. ومفاجأة في فيديو شيرين عبد الوهاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.. 

 

وقعت من السلم .. عملية جراحية عاجلة لـ إسعاد يونس |تفاصيل

خضعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس لعملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها.

 

برغم تعاقده مع روتانا.. طرح أغنية سيجارة لبهاء سلطان بتوقيع نصر محروس

طرح المطرب بهاء سلطان أحدث اغانيه والتى تحمل أسم سيجارة من كلمات المنتج نصر محروس وألحان عمرو مصطفى ومن توزيع أمير محروس.

 

بسبب الكحوليات.. الجمهور يهاجم حسام حبيب بسبب هذا الفيديو.. شاهد

حالة من الهجوم الشديد تعرض لها المطرب حسام حبيب بعد الفيديو الجديد الذى انتشر له مع زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب أثناء تواجدهما فى لبنان، وظهرت فيه شيرين وهي تغني لفيروز بحبك يالبنان، بينما ظهر حسام حبيب وهو يتناول الكحوليات على حد وصف رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

 

أحمد السقا ينتهى من بروفات "سيدتى الجميلة" استعداد لعرضها في رأس السنة

انتهى الفنان أحمد السقا من بروفات مسرحيته الجديدة "سيدتى الجميلة" وذلك تمهيداً لعرضها لمدة ليلتين، بعد غدا الجمعة، والسبت – ليلة رأس السنة -  على مسرح كايرو شو موفنبيك 6 أكتوبر، وذلك بعدما حققت المسرحية نجاحاً كبيراً في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية ورفعت العروض شعار كامل العدد.

 

الجمهور شاف اللي محدش يتخيله .. مفاجأة في فيديو شيرين في الملهى الليلي

صدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها  وزوجها الفنان حسام حبيب فى أحدث ظهور لهما من أحد الملاهي الليلية.

 

شكرا فخامة الرئيس.. حسين الجسمي يعلق على تهنئة الرئيس السيسي له بزفافه

حرص الفنان حسين الجسمي على تقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تهنئته له بحفل زفافه أثناء حضوره احتفالية قادرون باختلاف صباح اليوم.

 

بلم 5 جنيه عشان آكل .. وفاء مكي تروي مأساة حياتها بكلمات حزينة

وفاء مكي فنانة قدمت فى السينما والتلفزيون ما يقرب من 86 عملا مختلفا، على حد قولها، وتؤكد وفاء أن ما يحدث معها هذه الفترة غير مقبول لعدم ترشحها لأى عمل فني وهو ما جعلها لا تستطيع الانفاق على انبها ووالدتها التي تعاني مرض السرطان.

 

أحمد جمال يحتفل بالعام الجديد مع جمهوره فى بورسعيد

يستعد المطرب الشاب أحمد جمال لإحياء حفل غنائى يوم الجمعة القادمة فى مدينة بورسعيد  ضمن احتفالات المحافظة برأس السنة الجديدة.

 

مصل يغير ملامح حياتك.. البرومو الرسمي لفيلم "الباب الأخضر" للراحل أسامة أنور عكاشة

كشفت منصة WATCH IT، عن البرومو التشويقي الرسمي لفيلم "الباب الأخضر"، عن رائعة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

قسم الفن اخبار الفن اسعاد يونس احمد السقا شيرين عبد الوهاب حسام حبيب بهاء سلطان

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