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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تنهي فعاليات القافلة التنموية الشاملة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 
 

تواصل اليوم فاعليات  قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لخدمة أهالي قرية القلمينا مركز  الوقف بمحافظة قنا.
 

وحسب ما أعلنته جامعة عين شمس أن القافلة التنموية الشاملة سوف تنتهي  حتى ٢٩ من ديسمبر الجاري.
 

حيث انطلقت اليوم القافلة من أمام مركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفيات جامعة عين شمس، بمشاركة عدد كبير من القطاع الطبي ومركز تعليم الكبار.
 

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وكان قد نظمت كلية التربية قافلة تنموية شاملة بقرية طحانوب - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم راشد عميد كلية التربية، والدكتور علاء الدين عبدالحليم محمد فرج وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور صهيب طلبة مدير وحدة الخدمات المجتمعية، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية وكلية التمريض جامعة عين شمس ، والدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار، والدكتور جيهان يوسف مدير مركز تطوير تدريس اللغة الإنجليزية.

جامعة عين شمس

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