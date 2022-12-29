ماذا قال كودي جاكبو نجم ليفربول الجديد عن اللعب بجوار محمد صلاح؟

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تعاقده بشكل رسمي مع الهولندي كودي جاكبو قادمًا من أيندهوفن.

وأجرى كودي جاكبو مقابلة مع الموقع الرسمي لنادي ليفربول عبر الانضمام للفريق، الذي سيرتدي له القميص رقم 18.

وتغنى كودي جاكبو، بزميله الجديد، محمد صلاح قائد منتخب مصر وجناح فريق ليفربول، مؤكدًا بأنه يتطلع إلى التعلم منه.

وقال جاكبو عن محمد صلاح:"إنه حقا عظيم، إنه لاعب رائع وأنا أتطلع حقًا إلى تعلم الأشياء منه".

وأضاف:"أتطلع إلى معرفة كيفية قيامه بالأشياء التي يفعلها حتى أتمكن أيضًا من تحسين مستواي حتى نتمكن من الفوز بالعديد من المباريات معًا".

وتُقدر تقارير صحفية قيمة الصفقة بالمكافآت، نحو مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.