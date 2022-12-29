عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماذا قال كودي جاكبو نجم ليفربول الجديد عن اللعب بجوار محمد صلاح؟

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تعاقده بشكل رسمي مع الهولندي كودي جاكبو قادمًا من أيندهوفن.

وأجرى كودي جاكبو مقابلة مع الموقع الرسمي لنادي ليفربول عبر الانضمام للفريق، الذي سيرتدي له القميص رقم 18.

وتغنى كودي جاكبو، بزميله الجديد، محمد صلاح قائد منتخب مصر وجناح فريق ليفربول، مؤكدًا بأنه يتطلع إلى التعلم منه.

وقال جاكبو عن محمد صلاح:"إنه حقا عظيم، إنه لاعب رائع وأنا أتطلع حقًا إلى تعلم الأشياء منه".

وأضاف:"أتطلع إلى معرفة كيفية قيامه بالأشياء التي يفعلها حتى أتمكن أيضًا من تحسين مستواي حتى نتمكن من الفوز بالعديد من المباريات معًا".

وتُقدر تقارير صحفية قيمة الصفقة بالمكافآت، نحو مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

اختفاء مطرب شهير في ظروف غامضة والنقابة تبحث عنه بالمستشفيات وأقسام الشرطة

الجمهور شاف اللي محدش يتخيله .. مفاجأة في فيديو شيرين في الملهى الليلي

5 قرارات عاجلة في الأهلي بسبب استمرار نزيف النقاط بالدوري

دخل في غيبوبة.. العثور على مطرب التسعينيات حسن عبد المجيد فاقدا للوعي

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

إيه دا | تعليق خالد الغندور على أداء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

ظلم .. أول تعليق من مدرب سيراميكا كليوباترا عقب التعادل أمام الأهلي

ترشيحاتنا

ماذا قال كودي جاكبو نجم ليفربول الجديد عن اللعب بجوار محمد صلاح؟

الخطيب يوجه صفعة قوية لـ كهربا بسبب أزمة غرامة الزمالك

الأهلي يدرس الإطاحة بمارسيل كولر بعد مونديال الأندية

إزالة الحواجز.. قرار عاجل من رئيس صربيا بشأن التوتر مع كوسوفو

الكفن بديل بدلة الفرح..القصة الكاملة لوفاة عريس مطروح بعد زفافه

في عيد ميلاد فنان مشهور.. آخر ظهور لمطرب مختفٍ تبحث عنه النقابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقة إيمان العاصي تخطف منها الأضواء فى آخر ظهور لهما|شاهد

بسبب ذعرها من الكلاب.. وفاة دكتورة بسكتة قلبية تهز السوشيال ميديا

متحور يوم القيامة .. إصابة نصف مليون يوميا بالصين بفيروس جديد

يتصدر التريند.. أسعار الشاي وطرق تصنيعه تشعل السوشيال ميديا

فيديو

أهدافك أولا.. إزاي تستقبل السنة الجديدة ٢٠٢٣| اسأل مع داليا

أبّ لكل القادرين باختلاف .. مشاهد لا تنسى للرئيس السيسي اليوم | فيديو

تفاصيل ضرب لاعبي الزمالك.. وإنجاز جديد يحققه محمد صلاح

تطورات أزمة كهربا .. تغطية خاصة من صدى البلد | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ