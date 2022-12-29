اللحظات الأخيرة قبل مقتل لاعب كرة قدم داخل ملهى ليلي بإنجلترا| شاهد

تعرض لاعب كرة القدم كودي فيشر البالغ من العمر 23 عامًا ، للطعن بالسكين أثناء وجوده في ملهى كرين الليلي في برمنجهام بإنجلترا، أثناء احتفاله بيوم الملاكمة.





وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، القت قوات الامن القبض على رجلين للاشتباه في قتل لاعب كرة القدم الانكليزي في ملهى ليلي للرقص.

تفاصيل مأساوية

وفي تفاصيل الحادثة فإن كودي فيشر البالغ من العمر 23 عاماً، والذي كان لاعب كرة قدم خارج الدوري ومدرب رياضي مدرسي، تعرض للهجوم في ملهى The Crane في شارع أديرلي قبل الساعة 23,45 مساءً.



وقد لعب فيشر، في مركز الظهير الأيسر للأندية بما في ذلك برومسجروف سبورتنج وستوربريدج وستراتفورد تاون.

وغرد نادي برومسجروف سبورتنج لكرة القدم بأنه حزين للغاية لمعرفة وفاة كودي فيشر ، قائلاً أنه كان صديقا للكثيرين في النادي ونرسل أعمق تعازينا لعائلته وأحبائه.



All of us at Bromsgrove Sporting Football Club are deeply saddened to learn of the passing of Cody Fisher.



Cody, was a friend to many at the club and we send our deepest condolences to his family and loved ones ❤️ pic.twitter.com/RnxAX7hZt4 — Bromsgrove Sporting (@SportingFC) December 27, 2022

وقالت المحققة ميشيل ثورغود ، التي تقود التحقيق، نعلم أنه كان هناك مئات الأشخاص في الملهى الليلي في ذلك الوقت، وبينما تحدثنا إلى عدد منهم بالفعل ، ما زلنا بحاجة إلى سماع أي شخص كان هناك وشهد أو حتى صوّر ما حدث.

وأضافت ثورغود قائلةً، لا يزال المشهد مغلقًا بينما يتم جمع الأدلة وسيقوم ضباط الحي بدوريات في المنطقة خلال الأيام القادمة لتقديم الطمأنينة.



اللحظات الأخيرة



وتظهر صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للاعب كرة القدم المقتول كودي فيشر بعد طعنه في حلبة رقص النادي.

أطلق المحتفلون اللقطات على هواتفهم بينما كافح المسعفون لإحياء اللاعب.

كودي البالغ من العمر 23 عامًا ، وهو لاعب من خارج الدوري كان يدرس كرة القدم في مدرسة ابتدائية ، تعرض للطعن في ملهى كرين الليلي في ديجبيث ، برمنغهام ، في الساعة 11.45 مساءً في يوم الملاكمة.

وظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على Snapchat يُظهره مستلقيًا بلا حياة على حلبة الرقص.

قال صوت يُعتقد أنه صوت الشخص الذي قام بالتسجيل 'لقد مات رجلي'.

وأضاف الرجل الغامض: 'إنه لا يتحرك، رجلي مات.

رسالة مؤثرة





وصفته صديقة كودي جيس شاتوين بأنه 'عالمي كله ، حب حياتي ، أعز أصدقائي' ، مضيفة: 'لا أعرف كيف سأعيش بدونك.'

وقال العاملون في مدرسة وودرو فيرست في ريديتش ، بالقرب من برمنغهام ، حيث درب كودي الأطفال ، إنهم أصيبوا بالدمار بسبب وفاة 'الشاب اللطيف والودي والموهوب'