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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وول ستريت: أمريكا تلزم المسافرين الصينيين بإبراز فحص كورونا من الأسبوع المقبل

صدى البلد

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة الأمريكية ستلزم الوافدين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا "كوفيد-19" قبل السفر إلى البلاد وذلك اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 5 يناير.


وقال مسؤولو الصحة الأمريكيون في تصريحات، نقلتها الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة قلقة من الانتشار السريع لفيروس كورونا في الصين، مما يزيد من احتمالية ظهور سلالات متحورة جديدة. 


وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن البيانات التي تنشرها الصين بشأن زيادة معدل الإصابات "محدودة" وأن المسؤولين في الصين رفضوا عروض الولايات المتحدة إمدادها بالمزيد من اللقاحات المضادة.


وبحسب الصحيفة الأمريكية، فرضت دول مثل اليابان وماليزيا مؤخرًا قيودًا على المسافرين الوافدين من الصين.


وأفاد مسؤولو الصحة الأمريكيون بأنه بدءًا من منتصف ليل الخامس من يناير المقبل، سيُطلب من المسافرين البالغين من العمر عامين وما فوق الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة من البر الرئيسي للصين وهونج كونج وماكاو إجراء اختبار كورونا قبل يومين من المغادرة.


ووفقا لمسؤولو الصحة الأمريكيون، سيُطلب من الركاب المسافرين إلى الولايات المتحدة من مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية، وكذلك مطار تورونتو بيرسون الدولي في كندا ومطار فانكوفر الدولي، إبراز نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل السفر إلى الولايات المتحدة إذا كانوا قد زاروا الصين خلال 10 أيام من رحلتهم.

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