تعرض في الأوبرا بتقنية الهولوجرام.. إذاعة مسرحية "تقدر" على القنوات الفضائية

ضمن مبادرة إحياء المسرح المدرسي

كشف القائمون على العرض المسرحي الغنائي "تقدر" المقرر إقامته بدار الأوبرا المصرية ضمن مبادرة وزارتي التربية والتعليم، والثقافة لاحياء المسرح المدرسي، وبمشاركة عدد كبير من النجوم أبرزهم يسرا وكارول سماحة وأكرم حسني وغيرهم عرضه على القنوات الفضائية وذلك عقب الانتهاء من عرضه على المسرح الكبير.

العرض المسرحي الغنائي "تقدر" ينطلق يومي 7 و8 يناير المقبل، يأتي في إطار مبادرة "إحياء المسرح المدرسي" التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة ومع قنوات مدرستنا، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



وعقب انتهاء العرض من المقرر أن تبدأ كافة الاستعدادات والعروض والمسابقات الثقافية في المدارس المختلفة مع بداية الترم الثاني من العام الدراسي الحالي.



ومن المقرر أن يشارك في العرض قائمة طويلة من النجوم، إلى جانب يسرا وكارول سماحة واكرم حسني ، ينضم كل من محمد فراج، وحنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق.

عرض "تقدر" من تأليف مدحت العدل، وإخرج بتول عرفة، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشيل فاضل.



وكانت قالت مخرجة العمل بتول عرفة في تصريحات لها: "المسرح له سحر خاص و حقيقى هو أبو الفنون، يكفى ان الفنان و المتلقى ياخذون الفعل ورد الفعل فى نفس اللحظة و هذا هو سحر المسرح فهو والوسيلة الأكثر فاعلية لبناء الوعي والشخصية والنهوض بالمواهب".

ويعتبر العرض المسرحي "تقدر" هو أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام و تقنية الmapping، والتي سينفذ تقنياتها المصرية محمود صبري أحد أهم الأعلام في مجال السينوغراف والحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.