الميراث الملعون.. تفاصيل مقتل ربة منزل في أسوان على يد شقيقها.. شاهد

فى كل بلد ومنطقة نشهد ونسمع ونقرأ عن وقائع مأساوية تقشعر لها الأبدان ، لاسيما عندما تتجسد فى مقتل شخص على يد شقيقه أو مقتل سيدة على يد شقيقها للخلاف على الميراث ، والتفكير فى الحصول على مبالغ مالية دنيوية ، وترك المشاعر الإنسانية ، وتنحيها جانباً .

وهذا ما نعرضه عبر منصة " صدى البلد " من تفاصيل القصة الكاملة لمقتل سيدة – ربة منزل – على يد شقيقها بأسوان للخلاف على الميراث عقب نشوب مشادة بينهما .

فاجعة

الفاجعة ، والطامة الكبرى حدثت عند التجرد من المشاعر الأخوية والإنسانية لأحد الأشخاص الذي لم يرأف بشقيقته ، وقام بقتلها أثناء نشوب خلاف بينهما على الميراث بأسوان.

وأوضح عدد من الأشخاص أثناء روايتهم لكواليس الأحداث المتعلقة بواقعة تعدى شخص على شقيقته ، وقيامه بقتلها ، بأنه كان هناك خلاف بين هذا الشخص ، وشقيقته فى الفترة الماضية ، وأنه فى ليلة رأس السنة ، والاحتفال بالعام الميلادى الجديد لم يتجه لتهنئة أخته وشقيقته ، بل نشب خلاف حاد بينهما ، وسمعنا بعدها بأنه تعدى على شقيقته بآلة حادة مما تسبب لها فى طعنات نافذة بالرأس ، مع قطع فى اليدين ، وهو ما أودى بحياتها .

واقعة مأساوية

وكانت تفاصيل هذه الواقعة المأساوية التى شهدتها أخر ليلة فى عام 2022 ، تجسدت فى تجرد أخ من كافة مشاعر الإنسانية والأخوية ، وقيامه بقتل شقيقته من خلال طعنها بآلة حادة ونفذت فى الرأس ، مع قطع فى اليدين بسبب خلافات نشبت بينهما .

وتمكن رجال مباحث كوم أمبو شمال أسوان من إلقاء القبض على المتهم ، فيما تم على الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية أن المتهم قتل شقيقته بسبب خلافات دارت بينهما على الميراث ، وانتهى الخلاف بطعنها بآلة حادة على رأسها فأنهت حياتها مباشرة.

تم نقل جثة الفتاة إلى مشرحة مستشفى كوم أمبو تدعى ح.م 39 سنة حيث اتضح أنها تم التعدي عليها بسلاح أبيض وآلة حادة تحديداً عند منطقة الرأس ، كما تبين وجود علامات تقطيع باليدين ، وما زالت الجثة تحت تصرف الجهات المعنية ، وجارى عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، واستخراج تصريح دفن للفتاة لتشييع جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بأسوان.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان إخطاراً يفيد بمصرع ربة منزل على يد شقيقها بقرية الضما التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل جثة السيدة إلى مشرحة المستشفى، وباشرت الجهات المعنية التحقيق لكشف ملابسات وأسباب الواقعة.