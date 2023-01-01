صندوق النقد الدولي يحذر من عام صعب للاقتصاد العالمي في 2023

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، من عام 2023 متوقعة أن يكون صعب على الاقتصاد العالمي في وقت تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

وأوضحت رئيسة صندوق النقد الدولي في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الأحد/، أن عام 2023 سيكون صعبا على الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع دخول ثلث الاقتصاد العالمي في ركود.

وأشارت إلى أن نصف الاقتصادات الأوروبية ستدخل في الركود، مبينة في الوقت ذاته أن زيادة إصابات فيروس كورونا في الصين تمثل أنباء مقلقة للاقتصاد العالمي في الأجل القريب.