عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي يحذر من عام صعب للاقتصاد العالمي في 2023

صدى البلد

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، من عام 2023 متوقعة أن يكون صعب على الاقتصاد العالمي في وقت تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

وأوضحت رئيسة صندوق النقد الدولي في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الأحد/، أن عام 2023 سيكون صعبا على الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع دخول ثلث الاقتصاد العالمي في ركود.

وأشارت إلى أن نصف الاقتصادات الأوروبية ستدخل في الركود، مبينة في الوقت ذاته أن زيادة إصابات فيروس كورونا في الصين تمثل أنباء مقلقة للاقتصاد العالمي في الأجل القريب.

صندوق النقد الدولى الصين الاقتصاد العالمى اقتصادات الأوروبية فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أتصوروا واحتفلوا برأس السنة ..وفاة زوج البلوجر مريم جودة المفاجأة تثير السوشيال ميديا

قرار عاجل من النيابة بشأن مُصوّر الفيديو الفاضح على كوبري بالقاهرة.. تفاصيل

إخلاء سبيل شاب وفتاة ارتكبا فعلا فاضحا على كوبري بالقاهرة.. تفاصيل

بيان عاجل من السعودية بشأن تداول فيديو سقوط ثلوج الكعبة | شاهد

اتجوزوا من شهرين .. تفاصيل وفاة زوج البلوجر مريم جودة بعد احتفالات رأس السنة

مفاجأة في اعترافات الفتاة والشاب مرتكبي الفعل الفاضح أعلى كوبري في القاهرة

انحصار الدولار يهبط بأسعار الذهب اليوم الأحد 1-1-2023

توقعات برج الجوزاء 2023 في الحب والزواج والمال والعمل

ترشيحاتنا

مصطفى بكري يستعرض أهم قوانين أقرها مجلس النواب خلال 2022

بايدن لـ نتنياهو: احذر تجاوز الخطوط الحمراء مع الولايات المتحدة

السعودية.. مناطق جديدة تعلن تعليق الدراسة بسبب الطقس السيئ

خالد عبد الغفار: المشروع الرئاسي لدعم الوحدات الصحية إنجاز كبير

يوم 11 يناير.. لجنة المسابقات تفجر مفاجأة عن أزمة كهربا

صندوق النقد الدولي يحذر من عام صعب للاقتصاد العالمي في 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتنام تحت بيتي4 سنين.. طليقة سعد الصغير تكشف أسراراعن علاقتهما بفيديو صادم

مات في عز الفرحة .. آخر صور للبلوجر مريم جودة مع زوجها

خطيرة جدا على الغدة الدرقية.. احذر تناول هذه الأطعمة

صورة أثارت الجدل على السوشيال ميديا..ما السبب وراء السخرية من ملابس ميسي

فيديو

بتنام تحت بيتي4 سنين.. طليقة سعد الصغير تكشف أسراراعن علاقتهما بفيديو صادم

وفاء مكي أبكتني ولم أُنجب لهذا السبب.. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل حياتها

نزّلت عمرو مصطفى بالبيجاما من بيته.. أبرز تصريحات محمد حماقي في "صاحبة السعادة"

ندم وأزمات في حياته.. تصريحات مثيرة لمحمد رمضان مع منى الشاذلي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

اﻟﻤﺰﻳﺪ