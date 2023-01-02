مخاوف في ناسا.. الصين تسعى إلى السيطرة على القمر

قال مدير وكالة “ناسا” بيل نيلسون، إن الصين قد تحاول السيطرة على أكثر المواقع الغنية بالموارد على سطح القمر إذا فازت في المنافسة ضد الولايات المتحدة.

وأضاف نيلسون في مقابلة مع صحيفة “بوليتيكو”: “إنها حقيقة: نحن في سباق فضائي. وصحيح أنه من الأفضل أن نراقب الصين، إنهم لا يصلون إلى مكان على سطح القمر تحت ستار البحث العلمي. وليس من المستبعد أن يقولوا: ابقوا خارجا، نحن هنا، هذه أراضينا”.

وأضاف رئيس وكالة الفضاء الأمريكية: “المشكلة هي أنه “لا يوجد سوى العديد من الأماكن على القطب الجنوبي للقمر كافية لما نفكر فيه، في هذه المرحلة، لحصاد المياه وما إلى ذلك”.

وكمبرر لادعائه، استشهد بسلوك بكين على الأرض.

وقال نيلسون “إذا كنت تشك في ذلك، فانظر إلى ما فعلوه بجزر سبراتلي”، أرخبيل بحر الصين الجنوبي الذي تتنازع عليه دول أخرى ولكن حيث أقام الجيش الصيني قواعد.

وفي عام 2019، أصبحت الصين أول دولة تقوم بهبوط سلس على الجانب البعيد من القمر كجزء من مهمتها الروبوتية Chang'e 4.

وتمكنت لاحقا من إعادة عينات قمرية إلى الأرض. وتقول بكين إنها تتوقع وضع رجل على سطح القمر قبل عام 2030، وفي وقت لاحق، إنشاء محطة أبحاث علمية هناك.

وفي السنوات القليلة الماضية، نجحت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أيضا في إرسال مركبة مدارية ومركبة متجولة إلى المريخ ، وأطلقت محطتها الفضائية الوطنية إلى مدار الأرض.

واعترف نيلسون بأن “الصين حققت خلال العقد الماضي نجاحا وتقدما هائلا” في برنامجها الفضائي.

ومع ذلك، لا يزال يعرب عن ثقته في أن ناسا لديها ما يلزم للفوز بالسباق مرة أخرى وتحقيق هدفها المحدد المتمثل في إرسال مهمة مأهولة إلى القمر في عام 2025.