رعب في وول ستريت.. 4 معارك كبرى تواجه الكونجرس في 2023

تتجه الولايات المتحدة إلى مرحلة أخرى من الانقسام الحكومي في العام الجديد 2023، ويستعد الجمهوريون للمطالبة بالسيطرة على مجلس النواب في الثالث من يناير، وسوف يمارس الديمقراطيون أغلبية موسعة في مجلس الشيوخ من 51 مقعدًا ويسيطرون على الرئاسة في المجلس، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

كما أظهرت العقود الأخيرة، يمكن أن تصبح السيطرة المنقسمة على الكونجرس فوضوية في عصر تصاعد الحزبية والحدة السياسية.

وستحدد الأمور على طرفي شارع بنسلفانيا الخلفية القادمة لانتخابات 2024 الرئاسية، حيث توجد مقرات الحكم الأمريكية.

فيما يلي أربع معارك تلوح في الأفق في الكابيتول هيل هذا العام.

معركة قيادة مجلس النواب



يبرز السؤال الأول وهو، هل يستطيع كيفن مكارثي الفوز برئاسة المجلس؟

يواجه كيفين مكارثي، تمردًا من المحافظين الذين تعهدوا بحرمانه من منصب الرئيس للمجلس عندما يصوت مجلس النواب في الطابق الأول على بدأ الكونجرس الجديد.

وإذا نجح المتمردون - بقيادة النواب مات جايتس ، جمهوري من فلوريدا، وآندي بيجز ، أر أريز، فسيمكنهم تشتيت فوز مكارثي.

وفاز مكارثي، الذي قاد الأقلية من الجمهوريين في مجلس النواب على مدى السنوات الأربع الماضية، بترشيح حزبه لمنصب رئيس المجلس في اقتراع مغلق سري في نوفمبر.

لكنه سيحتاج إلى 218 صوتًا لتأمين موقعه.

لا يستطيع مكارثي تحمل سوى عدد قليل من الانشقاقات بالحزب الجمهوري بسبب الأغلبية الهزيلة للحزب.



تجنب الإغلاق الحكومي



حتى لو ذهب الكونجرس المنقسم إلى مأزق تشريعي ، فلا يزال يتعين عليه حل الإغلاق الحكومي، و لن تكون هذه مهمة سهلة، فقد تسببت اللوبيات التي يقودها الجمهوريون في إغلاق أبواب الحكومة في عهد رئيسين ديمقراطيين، وإذا لم يكون هناك حل، فسيكون الرئيس جو بايدن أمام إغلاق ثالث، أو لا يكون.



منع التخلف عن سداد الديون



ستكون إحدى المهام الأكثر صعوبة للكونجرس الجديد هي رفع سقف ديون البلاد في عام 2023 للتأكد من أن الولايات المتحدة قادرة على سداد فواتيرها ومنع حدوث عجز كارثي.

وقال التقرير، إن المراقبين والمحللين والمستثمرين، في وول ستريت مرعوبيين بالفعل من احتمالية الوصول إلى حافة الهاوية، خاصة في ظل ما قد يواجه الرئيس جو بايدن الديمقراطي من الجمهوريين

يقول المشرعون المحافظون إن على مجلس النواب الجمهوري أن يمنع زيادة حد الديون دون إجراء تغييرات كبيرة لكبح جماح الإنفاق.

قال النائب تشيب روي، من ولاية تكساس: "نحن بحاجة إلى ضبط مالي، ويجب أن نطالب به. وإذا لم نقم بفرض قيود مالية، فلا يجب أن نصوت لرفع سقف الديون. الأمر بهذه البساطة".

تحقيقات الحزب الجمهوري والمساءلة

بعد أربع سنوات، ينتهز الجمهوريين في مجلس النواب فرصة إمكانية القيام بتحقيق مع بايدن وإدارته.

قال النائب جيمس كومر ، جمهوري من كنتاكي ، والذي من المحتمل أن يكون الرئيس القادم للجنة الرقابة والإصلاح ، إن الجمهوريين يخططون لبدء العمل من خلال التحقيقات، بدءًا من الهجرة واستجابة كوفيد.