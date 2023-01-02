عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رعب في وول ستريت.. 4 معارك كبرى تواجه الكونجرس في 2023

أمريكا
أمريكا

تتجه الولايات المتحدة إلى مرحلة أخرى من الانقسام الحكومي في العام الجديد 2023، ويستعد الجمهوريون للمطالبة بالسيطرة على مجلس النواب في الثالث من يناير، وسوف يمارس الديمقراطيون أغلبية موسعة في مجلس الشيوخ من 51 مقعدًا ويسيطرون على الرئاسة في المجلس، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

كما أظهرت العقود الأخيرة، يمكن أن تصبح السيطرة المنقسمة على الكونجرس فوضوية في عصر تصاعد الحزبية والحدة السياسية.

وستحدد الأمور على طرفي شارع بنسلفانيا الخلفية القادمة لانتخابات 2024 الرئاسية، حيث توجد مقرات الحكم الأمريكية.

فيما يلي أربع معارك تلوح في الأفق في الكابيتول هيل هذا العام.

معركة قيادة مجلس النواب


يبرز السؤال الأول وهو، هل يستطيع كيفن مكارثي الفوز  برئاسة المجلس؟

يواجه كيفين مكارثي، تمردًا من  المحافظين الذين تعهدوا بحرمانه من منصب الرئيس للمجلس  عندما يصوت مجلس النواب في الطابق الأول على  بدأ الكونجرس الجديد.

وإذا نجح المتمردون - بقيادة النواب مات جايتس ، جمهوري من فلوريدا، وآندي بيجز ، أر أريز، فسيمكنهم تشتيت فوز مكارثي.

وفاز مكارثي، الذي قاد الأقلية من الجمهوريين في مجلس النواب على مدى السنوات الأربع الماضية، بترشيح حزبه لمنصب رئيس المجلس في اقتراع مغلق سري في نوفمبر.

لكنه سيحتاج إلى 218 صوتًا لتأمين موقعه.

لا يستطيع مكارثي تحمل سوى عدد قليل من الانشقاقات بالحزب الجمهوري بسبب الأغلبية الهزيلة للحزب.


تجنب الإغلاق الحكومي
 

حتى لو ذهب الكونجرس المنقسم إلى مأزق تشريعي ، فلا يزال يتعين عليه حل الإغلاق الحكومي، و لن تكون هذه مهمة سهلة، فقد تسببت اللوبيات التي يقودها الجمهوريون في إغلاق أبواب الحكومة في عهد رئيسين ديمقراطيين، وإذا لم يكون هناك حل، فسيكون الرئيس جو بايدن أمام إغلاق ثالث، أو لا يكون.


منع التخلف عن سداد الديون


ستكون إحدى المهام الأكثر صعوبة للكونجرس الجديد هي رفع سقف ديون البلاد في عام 2023 للتأكد من أن الولايات المتحدة قادرة على سداد فواتيرها ومنع حدوث عجز كارثي.

وقال التقرير، إن المراقبين والمحللين والمستثمرين، في وول ستريت مرعوبيين بالفعل من احتمالية الوصول إلى حافة الهاوية، خاصة في ظل ما قد يواجه  الرئيس جو بايدن الديمقراطي من الجمهوريين

يقول المشرعون المحافظون إن على مجلس النواب الجمهوري أن يمنع زيادة حد الديون دون إجراء تغييرات كبيرة لكبح جماح الإنفاق.

قال النائب تشيب روي، من ولاية تكساس: "نحن بحاجة إلى ضبط مالي، ويجب أن نطالب به. وإذا لم نقم بفرض قيود مالية، فلا يجب أن نصوت لرفع سقف الديون. الأمر بهذه البساطة".

تحقيقات الحزب الجمهوري والمساءلة

بعد أربع سنوات، ينتهز  الجمهوريين في مجلس النواب فرصة إمكانية القيام بتحقيق مع بايدن وإدارته.

قال النائب جيمس كومر ، جمهوري من كنتاكي ، والذي من المحتمل أن يكون الرئيس القادم للجنة الرقابة والإصلاح ، إن الجمهوريين يخططون لبدء العمل من خلال التحقيقات، بدءًا من الهجرة واستجابة كوفيد.

كيفن مكارثي المحافظين مجلس النواب الولايات المتحدة الكونجرس العام الجديد مجلس الشيوخ الجمهوريين وول ستريت الكابيتول هيل الديمقراطيون انتخابات 2024 عام 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور لـ مدحت شلبي بعد فوز الأهلي على بيراميدز: "أنت صح"

شكوى رسمية| قرار عاجل من بيراميدز ضد عبدالله السعيد قبل لقاء الأهلي

مفاجأة.. قرار بمنع دفن زوج البلوجر مريم جودة

هذا هو الفارق.. تعليق خالد الغندور علي خسارة الزمالك من أسوان

أول قرار من كولر بعد فوز الأهلى علي بيراميدز

ولو بقدم واحدة.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ عبدالله السعيد قبل مباراة الأهلي

خالد الغندور يهاجم الحكم عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان

هدايا الرئيس السيسي في العام الجديد.. الإفراج عن مجموعة من السجناء احتياطيا

موضوعات متعلقة

10 أشهر على الحرب.. لماذا لم يعد زيلينسكي الأوكرانيين بالنصر في 2023

غير مبررة .. لماذا فرضت دول أوروبا منعا على القادمين من الصين

إلى متى سيظل دعم الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا؟.. رئيسة المفوضية تجيب

بداية قاتمة.. لماذا هاجمت روسيا العاصمة الأوكرانية عشية رأس السنة الجديدة

أكبر خسارة في الأرواح لروسيا خلال ساعة.. ماذا تقول الضربة الأوكرانية المفاجئة؟

لقاء بوتين وشي يخفي الكثير عن حقيقة موقف الصين من حرب أوكرانيا.. محللون : اجتماع الزعيمين ليس كما يظهر

سبب غريب لشن بوتين حربه على أوكرانيا.. مزاعم صادمة للاستخبارات الغربية

الحقيقة على خلاف ما يظهر.. مضمون اجتماع بوتين وشي| تفاصيل

ترشيحاتنا

لماذا توجد الصهاريج ومضخات السحب في شوارع السعودية؟.. أمانة جدة تجيب

قرار عاجل من التعليم السعودية بسبب الطقس

عمرها عامان.. قاتل طفلته في الجيزة: كنت بأدبها راسها اتكسرت

زيلينسكي: خطط روسية لشن هجمات جديدة بالمسيرات

مصطفى وزيري يكشف تفاصيل استعادة التابوت الأخضر من أمريكا

اقترحه بوتين.. تركيا تعلن بدء العمل في مشروع "محور الغاز"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من الرمان على الريق؟

عايزاه حنين.. 5 صور أثارت الجدل لنادية الجندي بعد مواصفات فتى أحلامها

يهدد خصوبة الرجال.. احذر نقص هذا الفيتامين في الجسم

بقبلة على اليد.. الحضرى متغزلا فى زوجته: "وش السعد"

فيديو

إجازات شهر يناير.. قرار من الحكومة حول مناسبة عيد الميلاد المجيد

تعليق غريب من أسوان.. مفاجأة في هزيمة الزمالك من زهرة الجنوب| شاهد

ارتفاع الشيكولاتة.. تعرف على أسعار الألبان والأجبان بعد الزيادة| شاهد

السبع موجات والقرآن.. فيفي عبده تكشف عادة تفعلها لتحقيق أمنياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

اﻟﻤﺰﻳﺪ