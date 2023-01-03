كل ما تريد معرفته حول جائزة التميز الداخلية بجامعة عين شمس

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي، بدء تنفيذ المرحلة الثانية للجوائز الداخلية لعدد 10 جامعات حكومية تضم جامعات أسوان، عين شمس، بنها، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، قناة السويس، بني سويف، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.

ويأتي إطلاق منظومة الجوائز الداخلية استكمالًا لمسيرة التميز الداخلي والعمل على تطبيق منظومة الجوائز الداخلية بالجهاز الإداري بالدولة بهدف تعميق ثقافة التميز وتعزيز الروح التنافسية، للمساهمة في تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" بفئات الكليات الحكومية، والمبادرة الابتكارية الحكومية وفرق العمل.

وحرصت إدارة الجائزة على تقديم كافة سبل الدعم الفني اللازم لتنفيذ منظومة الجوائز الداخلية بما يسهم في نشر وتعميق ثقافة التميز وتحقيق الشفافية وحوكمة ونزاهة مراحل الجائزة من خلال تشكيل معتمد لإدارة الجائزة الداخلية بالجامعة طبقاً لنموذج جدارات فرق إدارة الجوائز الداخلية، وإجراء المقابلات الشخصية لاعتماد أعضاء فرق إدارة الجوائز الداخلية بالجامعات، وتقديم ورشة عمل حول كيفية إدارة المنظومة، وتوفير الادلة الاسترشادية، بالإضافة إلى تدريب المقيمين الداخليين في كل جامعة على معايير التقييم، وتوفير خبراء مستقلين، فضًا عن إدارة وتنفيذ عمليات التحكيم للجوائز بمشاركة المجلس الأعلى للجامعات.

ومن الجهات التي بادرت بالمشاركة في المرحلة الأولى للجوائز الداخلية هي جامعات أسيوط، وجنوب الوادي، والمنصورة، وطنطا، والسويس بالإضافة الى الوحدات الخدمية المميكنة بالشهر العقاري والتوثيق.

وفي هذا السياق، أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارا بتشكيل فريق إدارة جائزة التميز الداخلية للجامعة برئاسة الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات و المعلومات و عضوية كلاً من الدكتورة هالة مشير وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشؤون التعليم والطلاب ومسؤول التقييم باللجنة .

كما تضم اللجنة الدكتور منى عبد الحميد سيد الأستاذ بقسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة ومسؤول التقييم و الدكتور محمد عاطف سيد المدرس بقسم التصميم وهندسة الإنتاج بكلية الهندسة ومسؤول الدعم التكنولوجي والتقني و م.م. رضوى رضا الحسيني مدرس مساعد بقسم الحسابات العلمية بكلية الحاسبات والمعلومات مسؤول الدعم التكنولوجي والتقني و الدكتور محمد أحمد محمد أنور مدرس مساعد بقسم كهرباء قوى بكلية الهندسة ومسؤول الاتصال والعلاقات العامة.



يذكر أن المسابقة يتنافس بها مختلف كليات الجامعة في ثلاثة محاور رئيسية هي محور الجائزة المؤسسية ، محور فريق العمل و محور الإبتكار .

أهداف الجائزة

1- تحقيق معدلات أفضل لرضا الموظفين.

2 - تغيير فلسفة العمل الحكومي.

3- نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة

4- تشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات؛ القومي والمحلي والإقليمي

5- تعزيز روح الابتكار والإبداع.

6- إلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد في الحكومة

7- بناء نموذج مؤسسي جديد يطبق مفاهيم الحوكمة والاستدامة في الجهاز الإداري للدولة.