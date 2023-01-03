هنا شيحة تهنئ حسن الرداد بعيد ميلاده

هنأت الفنانة هنا شيحة، الفنان حسن الرداد، بعيد ميلاده، ونشرت صورة له عبر حسابها بموقع التواص الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت هنا شيحة: “ كل سنة وأنت طيب وناجح يا حسن”.

يذكر أن الفنانة هنا شيحة عبرت عن سعادتها بالعمل مع الفنان خالد النبوي في مسلسل "راجعين يا هوى"، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال موسم رمضان 2022، ونالت عنه تكريم أفضل ممثلة في حفل دير جيست.

وقالت هنا شيحة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها كانت سعيدة بشخصية فريدة، موضحة أن العمل مع خالد النبوي كان حلما مؤجلا منذ سنوات، مشيرة إلى أنهما أصدقاء منذ فترة طويلة.