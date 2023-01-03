محمد حماقى يحيى حفلا فى موسم الرياض.. 6 يناير

يحيى المطرب محمد حماقى حفلا غنائيا يوم 6 يناير فى السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويشدو محمد حماقى بعدد من الأغانى التى تنال اعجاب جمهوره فى السعودية منها افتكرت وما بلاش.

حل المطرب محمد حماقي ضيفا في ليلة رأس السنة مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» في الجزء الثاني على قناة «dmc»، حيث كشف سبب بكائه في مسابقة ذا فويس، وكان يتمنى اللعب للأهلي وإرتداء فانلة طاهر أبوزيد، وحكى القصة المؤثرة وراء أغنية ما بلاش، وإصابته بـ جلطة.

انضممت للغناء في كورال مصطفى قمر

قال محمد حماقي إن الفنان مصطفى قمر، كان يحضر لألبوم "لمن يهمه الأمر"، وأصبحا صديقين، وعرض عليه أن يشارك معه في فريق الكورال بمهرجان "جرش" بالأردن، وكان وقتها لا يزال طالبًا، والموزع طارق مدكور، طلب منه الموافقة ليتعلم.

وأضاف محمد حماقي: "أنا ومصطفى قمر كنا أصحاب، وكان عنده حفلة خارج مصر في مهرجان جرش بالأردن، فقال لي تحب تطلع معايا الحفلة دي، فوافقت وعملت باسبور وطلعت معاه وكنت مبهور إني سافرت بره مصر في مهرجان كبير وخارج مصر، وفي البروفة كنت على المسرح واتجهت إلى اخر المسرح، فجاء شخص من الفرقة صديقي جدا قالي: مالك ، قلت له: الأجواء رهيبة قال لي: هتيجي في يوم كمطرب هنا “.