لخلافات أسرية.. شخص يحاول قتل زوجته بإشعال النار في جسدها بالمحلة

أقدم زوج في العقد الرابع من عمره ، علي تجرد من كافة مشاعر الإنسانية بتعديه المستمر علي زوجته وابناءه بالضرب بالأيدي والٱرجل فضلا عن رطم رأس زوجته بالجدران، سعيا في تهشيمه الأمر الذي أصاب الجيران والأهل طوال عشره زوجية ، استمرت لاكثر من 10 سنوات بينهما بقرية ميت الليت هاشم بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربيةنتيجة خلافات أسرية .

تلقت الاجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية بلاغا من الزوجه "م.ك.ب" 32 سنة ضد زوجها الشاب "محمد مندور" 38 سنة تتهمه لمحاوله شروع في قتلها عده مرات باعتداءات مستمره من جانبه ضدها بواسطة استخدام "الجاز" لاجبارها علي ترك منزل عش الزوجية وطرد أطفالها في الشارع.

كما تم تشكيل فريق من البحث الجنائي تحت إشراف المقدم محمد البرلسيمفتش مباحث مركز شرطة المحلة لضبط الزوج الجاني وتقديمه للنيابة العامة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة نجح ضباط مباحث مركز شرطة المحلة تحت إشراف المقدم محمد عمارة رئيس مباحث مركز وقوات الشرطة السرية والنظامية من ضبط الزوج المتهم عقب اغلاق منزل عش الزوجية بذات القرية.

كما تم اقتياد المتهم إلي ديوان مركز شرطة المحلة وبمواجهته المتهم بما تم ارتكابه اعترف بالتعدي علي زوجته عده مرات بسبب خلافات أسرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.