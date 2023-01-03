بـ العشرات.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة قتلاه في 2022

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 44 من جنوده خلال عام 2022 بينهم 3 سقطوا في مواجهات مع مسلحين فلسطينيين بالضفة الغربية، و14 قضوا منتحرين.

وجاء ذلك في بيان لشعبة الأفراد (قسم القوى البشرية) التابعة للجيش الإسرائيلي، نشره على موقعه الإلكتروني مساء الثلاثاء، حيث ذكر أن 44 جنديا إسرائيليا قتلوا العام الماضي، مقارنة بـ 31 في 2021".

وأوضح أن "3 قتلى سقطوا في مواجهات بالضفة الغربية و17 في حوادث أخرى، بينهم 3 في حوادث عملياتية (قتلوا عن طريق الخطأ بنيران زملائهم)، و2 في حوادث جوية، وجندي واحد في حادثة تدريب، و6 في حوادث طرق مدنية، وجندي واحد في حادثة طرق عسكرية، و4 في حوادث أخرى".

ووضع 14 جنديا إسرائيليا نهاية لحياتهم في 2022، بزيادة ثلاث حالات مقارنة بعام 2021، فيما توفي 10 آخرون جراء إصابتهم بأمراض مختلفة، وفق البيان.

وأفاد البيان بأن 158 إسرائيليا أصيبوا، خلال 2022 أيضا، بجروح وصفت بالخطيرة.

من جانبه، قال رئيس شعبة الأفراد العميد "يورام كانفو"، إن الجيش الإسرائيلي اتخذ عدة إجراءات لتقليل حالات الانتحار في صفوف جنوده، بما في ذلك زيادة عدد الأطباء النفسيين، والحد من وصول الجنود للأسلحة، بحسب المصدر ذاته.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن عدد الجنود القتلى خلال 2022 هو الأعلى خلال 5 سنوات.

وأوضحت أن 43 جنديا إسرائيليا قتلوا في 2018، و27 في 2019، و28 في 2020، و31 في 2021.