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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد العباية السوداء.. 5 صور لـ جورجينا صديقة رونالدو أثارت الجدل بأنوثتها

صدى البلد

أثارت الجدل جورجينا رودريجيز بعد ما نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور إنستجرام برفقة صديقها اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو، وظهرت جورجينا بإطلالة محتشمة مرتدية عباءة وبنطلون جينز وهو ما جعل إطلالتها بسيطة ومحتشمة.

 

وتتميز جورجينا ، بإطلالتها المثيرة للجدل فهى تعتمد على الاغراء فى ستايلها من الملابس الكاجوال او الفساتين السواريه وهى تتمتع بقوام ممشوق يبرز رشاقتها .

تعتمد  جورجينا  في الكثير من الأحيان على الأزياء و الإطلالات الغريبة و الغير تقليدية، بالإضافة إلي ذلك تعتمد على الملابس الشبابية مما يميزها عن غيرها من النجمات و المشاهير..

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بلغ راتب رونالدو خلال 5 ساعات في نادي النصر السعودي حوالي 16.6 مليون يورو في الشهر، أي ما يعادل 3.84 مليون يورو أسبوعياً وتقريباً على 555 ألف يورو يومياً، أي حوالي 23 ألف يورو في الساعة تتجاوز قيمة العقد الذي ترتديه جورجينا والحقيبة التي تحملها، مبلغ 120 ألف دولار «3 ملايين جنيه» وهو ما يعادل راتب رونالدو خلال 5 ساعات فقط في نادي النصر السعودي. 

 

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