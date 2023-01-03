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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأزمة الروسية الأوكرانية حجة.. موازنة النواب توجه انتقادا صريحا لوزير التموين| فيديو

النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم امام

قال النائب عبد المنعم إمام ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، تعقيبا على الانتقادات التي وجهت لوزير التموين في المجلس ، إن الهجوم على  وزير التموين  لم يكن قاسيا ، وكان يمثل جزء بسيط من صوت الشعب المصري ، موضحا : " الواقع أصعب بكتير ومواجهتي كانت سياسية والوزير قال من 9 شهور هحل أزمة العيش السياحي " .

وتابع النائب عبد المنعم إمام ، عبر مداخلة هاتفية لـ‘ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " :" جبت رغيف عيش من مخبز سياحي وواجهت بيه وزير التموين وده الواقع واللي بيحصل ، مشيرا : " حجة الأزمة الروسةي الأوكرانية تم ابطالها واسعار القمح رجعت لمستوياتها " .

وأردف ، أن مصر نجحت في زيادة صادراتها ، أصبحنا دولة مصدرة للغاز ، وهناك سلع بتشيل سلع ، وهناك سلع مش موجودة ، وفيه مشكلة في أفران العيش .

وتابع : الناس من 5 الصبح قاعدة قدام الأفران ومن الساعة 8 يقول خلصت حصتي ، وفيه أزمة كبيرة في هذه المنظومة ، ومتشكك في أن الدعم بيصل للمواطنين كليا . 
 

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب عبد المنعم إمام برنامج يحدث في مصر توك شو وزير التموين

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