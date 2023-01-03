الأزمة الروسية الأوكرانية حجة.. موازنة النواب توجه انتقادا صريحا لوزير التموين| فيديو

قال النائب عبد المنعم إمام ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، تعقيبا على الانتقادات التي وجهت لوزير التموين في المجلس ، إن الهجوم على وزير التموين لم يكن قاسيا ، وكان يمثل جزء بسيط من صوت الشعب المصري ، موضحا : " الواقع أصعب بكتير ومواجهتي كانت سياسية والوزير قال من 9 شهور هحل أزمة العيش السياحي " .

وتابع النائب عبد المنعم إمام ، عبر مداخلة هاتفية لـ‘ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " :" جبت رغيف عيش من مخبز سياحي وواجهت بيه وزير التموين وده الواقع واللي بيحصل ، مشيرا : " حجة الأزمة الروسةي الأوكرانية تم ابطالها واسعار القمح رجعت لمستوياتها " .

وأردف ، أن مصر نجحت في زيادة صادراتها ، أصبحنا دولة مصدرة للغاز ، وهناك سلع بتشيل سلع ، وهناك سلع مش موجودة ، وفيه مشكلة في أفران العيش .

وتابع : الناس من 5 الصبح قاعدة قدام الأفران ومن الساعة 8 يقول خلصت حصتي ، وفيه أزمة كبيرة في هذه المنظومة ، ومتشكك في أن الدعم بيصل للمواطنين كليا .

