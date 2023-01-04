مرتضى منصور يعلن إيقاف أحد محللي قناة الزمالك 3 شهور.. لهذا السبب

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إيقاف أحد محللي قناة الزمالك 3 شهور بسب عدم التزامه بتنفيذ تعليماته فيما يتعلق بالحديث عن لقاء الزمالك وأسوان فى الجولة الحادية عشرة للدوري .

وكشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك في مداخلة هاتفية لبرنامج زمالكاوى الذى يقدمه الإعلامي خالد الغندور بقناة الزمالك الفضائية اليوم: على بركة لن يظهر فى قناة الزمالك لمدة 3 شهور بسبب ظهوره فى برنامج أخبارنا الذى يذاع على قناة الزمالك الفضائية وتحدث عن أخطاء الجهاز الفنى ولاعبى الفريق رغم قراري أمس بإغلاق هذا الملف .

إعارة أوباما للدوري السعودي

وكشف مرتضى منصور عن موافقته على إعارة يوسف إبراهيم يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى أحد الأندية السعودية.

وقال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رئيس نادى الزمالك في مداخلة هاتفية لبرنامج زمالكاوى مع الاعلامى خالد الغندور بقناة الزمالك الفضائية اليوم : وافقت على عرض من الدورى السعودى لإعارة أوباما فى يناير الجاري بنية البيع حتى يلعب ويشارك بصفة أساسية ويستعيد مستواه المعروف .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه طالب الجميع بإغلاق صفحة مباراة أسوان ودعم اللاعبين والجهاز الفني في مبارياته القادمة .

رسالة نارية للحكام

وكان قد وجّه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة نارية لحكم مباراة الزمالك وأسوان أمين عمر عقب خسارة الزمالك أمام أسوان فى الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك: مش عاوز أشوف وشك تانى فى أى مباراة للزمالك .. انت أهلاوى وكاتب على صفحتك كده وتكره الزمالك .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أنه أجري اتصالات هاتفية بجمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلى لمعرفة من المسئول عن الحكام ولكن لم يرد علينا أحد .

وكشف رئيس نادى الزمالك أن الجميع شاهد ركلتى جزاء لصالح الزمالك الأولى لسيف الدين الجزيرى والثانية لسامسون أكينولا الا أمين عمر رفض احتسابهما وكذلك عمرو الشناوى نجل أحمد الشناوى خبير التحكيم وكلاهما يكرهان الزمالك .

دعم فيريرا

ورفض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التدخل فى عمل البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك عقب الخسارة من أسوان مؤكدا أنه مدرب عالمى ويفهم فى الكرة أكثر منه رغم خبرته كرئيس ناد لمدة ٢٠ عاما .

وقال مرتضى منصور أنه لن يحاسب فيريرا بالقطعة ولا يوجد لدينا أخطاء إدارية والأخطاء الفنية سيعالجها ونتطلع لحصد لقب الدوري للموسم الثالث على التوالى .

وعاد الزمالك من أسوان صباح أمس الثلاثاء حيث قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا العودة للقاهرة صباح غد الثلاثاء عقب مواجهة أسوان.

وفضل فيريرا المبيت بأسوان على أن يعود الفريق عبر رحلة طيران صباح أمس لبدء استعداداته لمواجهة الداخلية في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي تقام الخميس المُقبل باستاد القاهرة الدولي.