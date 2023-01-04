لم يلاحظها الكثيرون|هذه الصورة تكشف عن مفاجأة في وجه جورجينا باحتفال السعودية

تداولت عدد من مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي صورة بعدسة مقربة لوجه عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريجيز أثناء ظهورهما مع كريستيانو رونالدو في احتفال خاص من نادي النصر السعودي على أرضية ملعب "مرسول بارك" منذ ساعات بحضور أكثر من 30 ألف متفرج في السعودية.

وأظهرت الصورة المتداولة والتي لم يلاحظها الكثيرون عن أيقونة الجمال عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريجيز، شريكة نجم الكرة العالمي، كريستيانو رونالدو، كيف أن وجهها لم يخلو من البثور البسيطة، أحد أكبر مشاكل البشرة، مع الاهتمام والعناية بها من قبل السيدات خاصة.

جورجينا في السعودية

وعلقت ناشرات صورة جورجينا رودريجيز عليها، قائلات: "أيقونة من أيقونات الجمال.. بتستخدم أغلي الماركات والبرندات، وبرضو عندها مشاكل في البشرة، وبرضو قمر".

وتابعن: "لكن الصورة دي دليل علي إن الصورة المثالية الي في ذهننا مش هي الصح، واننا كلنا بشر، وكسيدة مش مطلوب منك أبداً تكوني (مثالية) ومفكيش ولا غلطة لأنك بشر مش تمثال، والأهم من كل ده انك تحبي نفسك الأول وتحبي جسمك وبشرتك وعيوبك الجسدية، وتثقي في نفسك وجمالك لأن كل البنات جمال بطرق مختلفة، حبي نفسك تتحبي".

لم يلاحظها الكثيرون..صورة صادمة تكشف عن مفاجأة بوجه جورجينا في السعودية

جورجينا وكريستيانو رونالدو



وظهرت جورجينا رودريجيز في السعودية وهي ترتدي العباءة احتراما للتقاليد السعودية، كما تحدثت باللغة العربية مع المتواجدين قائلة:" هلا.. مرحبا"، ليبادلها المتواجدون بالتحية “أهلا بيكي”.

ووصل كريستيانو رونالدو الى العاصمة السعودية الرياض بالأمس برفقة أسرته التي حضرت لبدء الحياة لمدة عامين مع الدون البرتغالي الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج مرتين موسمي 2006 - 2007 و2007 - 2008، كما حقق لقب أفضل لاعب في الليجا موسم 2013 - 2014، وأفضل لاعب في بطولة الدوري الإيطالي عامي 2019 و2020.

كما تواجدت جورجينا مؤخرا برفقة كريستيانو رونالدو في قطر لدعم مشاركة منتخب بلاده البرتغال في المونديال قبل خروجهم، وعودته إلى منزله قبل فترة من إتمام التعاقد مع نادي النصر السعودي.