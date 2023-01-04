خاص| قاهر الأهلي يقترب من تدريب بيراميدز

كشف مصدر مقرب من التونسي معين الشعباني، المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي، عن اقترابه من تدريب بيراميدز.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “إدارة بيراميدز فتح خط مفاوضات مع المدرب التونسي معين الشعباني”.

وأضاف: “الاتفاق أصبح قريبا مع إدارة بيراميدز، ومعين الشعباني رحب بتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة”.

مدرب بيراميدز المحتمل

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن إدارة بيراميدز تفاوض العديد من المدربين الأجانب قبل قرار الاستغناء عن اليوناني تاكيس جونياس.

وتعرض فريق بيراميدز للهزيمة بثلاثية مقابل لا شيء أمام الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن معين الشعباني قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2018 على حساب النادي الأهلي، عندما كان مديراً فنياً لنادي الترجي التونسي.