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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سحبت منك لقب البروف.. مهيب عبد الهادي يفتح النار على فيريرا

فيريرا
فيريرا

فتح الإعلامي مهيب عبدالهادي، النار على البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، بعد حواره مع أيمن الرمادي، مدرب نادي أسوان.

وتعرّض نادي الزمالك بقيادة فيريرا، للهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام أسوان، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وقال مهيب عبدالهادي في تصريحات على برنامجه “اللعيب” عبر قناة “إم بي سي مصر”: “أنا سحبت منك يا فيريرا لقب البروف، وأي حد هيقول هنا البروف هقوله لأ الكوتش فيريرا”.

وتابع: “البروف دا لازم يكون عنده كل التفاصيل، لكن انا احساسي أن فيريرا اتفاجئ بمستوى أسوان، أول مرة أشوف مدير فني في العالم يقول لمدرب أبقى ألعب بنفس الأداء أمام المنافس”.

نصيحة مهيب عبدالهادي لـ فيريرا

وأضاف: “نصيحة لفيريرا أسمع من اللي حواليك، الناس اللي معاك دي أخدت بيهم دوري سنتين”.

واختتم: “انت ما أخذتش بطولة الدوري لوحدك، أنت شغال من دماغك وشغال غلط، ودا هيضر فرقتك، فنصيحة استمع إلى جهازك الفني”.

فيريرا مهيب عبدالهادى الزمالك أسوان جيسوالدو فيريرا

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