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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيوزيلندا: لن نلزم القادمين من الصين بتقديم اختبار سلبي لـ«كوفيد-19»

صدى البلد

ذكرت الحكومة النيوزيلندية، أنها لن تطلب من المسافرين القادمين من الصين تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مخالفة بذلك القرارات التي اتخذتها العديد من الدول، وهي إلزام الوافدين إليها بتقديم هذا الاختبار بعد زيادة حالات الإصابة في الصين.

ونقلت قناة (تشانيل نيوز آشيا) - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء- عن الوزيرة النيوزيلندية المختصة بشئون فيروس كورونا المستجد عائشة فيرال قولها "إن تقييم مخاطر الصحة العامة خلص إلى أن الزائرين القادمين من الصين لن يساهموا بشكل كبير في عدد حالات الإصابة في البلاد".

وقد طالبت عدة دول بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا المسافرين القادمين من الصين بتقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بسبب مخاوف بشأن حجم تفشي الفيروس في البلاد والتشكيك في الإحصاءات الصحية في بكين .. وهو ما انتقدته وسائل الإعلام الحكومية الصينية ووصفته بأنه "خطوة تمييزية".

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