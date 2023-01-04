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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. بولندا تحاكم مواطنين من روسيا وبيلاروس بتهمة التجسس|تفاصيل

بولندا
بولندا

قالت الناطقة بأسم النيابة العامة البولندية ألكساندرا سكشينياج، للصحفيين اليوم الأربعاء، إنه سيتم تقديم مواطن روسي وآخر بيلاروسي للمحاكمة في بولندا بتهمة "التجسس".

وأضافت: "وجه المدعي العام إلى المحكمة لائحة اتهام ضد روسي ومواطن بيلاروسي. تم اتهام الاثنين بممارسات نشاطات تجسس".

وأشارت الناطقة، إلى أنه تم اعتقال المواطن الروسي والمواطن البيلاروسي، في بولندا في أبريل 2022.

في وقت سابق، حذرت الخارجية الروسية الرعايا الروس الموجودين في الدول الأوروبية، من تنصت أجهزة المخابرات الأجنبية عليهم ببرامج معظمها من إنتاج إسرائيلي. وأكدت أن لا أحد محميا من ذلك.

وشدد نائب مدير قسم المعلومات والصحافة في وزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف، على أن موسكو تتابع عن كثب فضيحة "الحقائق التي كشفت عن استخدام سلطات عدد من الدول الأوروبية لبرامج تجسس لأغراض سياسية".

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