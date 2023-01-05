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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل التخلص من الوزن الزائد في فصل الشتاء أفضل؟ متخصص يفجر مفاجأة

هل التخلص من الوزن
هل التخلص من الوزن الزائد في فصل الشتاء أفضل؟ متخصص يفجر مفا

تعتبر ممارسة الرياضة في فصل الشتاء أفضل من فصل الصيف، ويرجع ذلك لأسباب علمية حيث أن الجسم في فصل الشتاء يفرز هرمونات طبيعية للشعور بالدفء، ما يزيد من معدّل عملية فقدان الوزن، حيث أن ممارسة الرياضة في البرد تساعد على حرق الدهون بطريقة أسرع وفعالة أكثر، إضافة إلى إنتاج طاقة أكبر.

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وقال خبير اللياقة البدنية محمد سلطان أن فصل الشتاء هو  الأمثل لفقدان الوزن، فإلى جانب ممارسة الرياضة يجب إعداد نظام غذائي صحي والالتزام به، بحيث تكون وجبات الفطار والغداء والعشاء مكونة من البروتين والكاربوهيدرات والدهون صحية، واليوم الفري كل 10 أيام أو كل 15 يوما وجبة غذاء فقط، وإذا لم تلتزم بالنظام الغذائي في يوم، هذا لا يعني أن تتوقف وتفقد الأمل، بل يجب العودة مرة أخرى حتى تحصد النتائج المرجوة في النهاية.

وأوضح محمد سلطان أن ممارسة الرياضة، بأن لا تقل عن 3 أيام أسبوعيًا وحد أقصى 5 أيام، و إذا أردت إنقاص وزنك والحصول على جسم متناسق، عليك ممارسة الكارديو وتمارين المقاومة وهي ضغط، عقلة، بطن، سكوات للرجلين، تمارين أرداف وجميع الأجهزة بالأوزان.

وأضاف خبير اللياقة البدنية لا يوجد أي تمارين لتخسيس أي منطقة في الجسم، هناك تمارين تساعد على شد الجسم ومنع الترهلات عند التخسيس بـ"الدايت"، وأكثر شيء يزيد من معدل الحرق هو ممارسة الرياضة وشرب الماء والنوم مبكرًا بالإضافة إلى تنوع الطعام.

وأضاف خبير اللياقة البدنية محمد سلطان كل أنواع سكر الدايت لا يوجد بها أي أضرار، وهي مصرح بها من منظمة الصحة العالمية، لكن الأفضل استخدام نوع طبيعي، وسكر الفركتوز هناك العديد من الآراء العلمية أنه يتعب الكبد لهذا يفضل الابتعاد عنه.
 

الشتاء فصل الشتاء فقدان الوزن فصل الصيف حرق الدهون

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