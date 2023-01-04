بنتي زي القمر.. عقوبات مشددة تنتظر المتنمرين علي نجلة الإعلامي رامي رضوان

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التنمر في القانون، وذلك بعد واقعة التنمر على نجلة الإعلامي رامي رضوان والفنانة دنيا سمير غانم وردهم على المتنمرين على ابنتهم كايلا بعد ظهورها الأول فى عرض “مسرحية أنستونا” لـ دنيا سمير غانم .

وقال رامي رضوان لبرنامج The Insider بالعربى: "مبديش قيمة للي بلا قيمة، والسوشيال ميديا للأسف فيها الإيجابي والسلبي بس لما يكون إنسان نفسه ضعيفة ليه نديله أهمية ونرد عليه"، قائلا" بنتي زي القمر في عيني وعين مامتها وده أهم حاجة".

يجهل بعض المواطنين عقوبات التنمر التي نص عليها القانون وعاقب بالسجن والغرامة كل من يقوم بالتنمر علي شخص عادي أو ذوي الإعاقة، ولذلك نلاحظ أن هذه التصرفات المخالفة للقانون منتشرة في أماكن عديدة، ونستعرض فيما يلي هذه العقوبات:

عقوبة التنمر في قانون العقوبات

عقوبة التنمر في أحكام قانون العقوبات، فقد تم إضافة مادة للقانون العام الماضي برقم 309 مكرر ، والتي أوردت تعريفاً للتنمر وتنص على ما يلي :

- يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

-عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.

-تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

وفقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018، فقد تم إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر، إلى القانون، حيث تنص على معاقبة المتنمر على الشخص من ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ، ولا تزيد عن 100 ألف جانيه، أو بهاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتوليين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان المجني عليه مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً له أو عند من تقدم ذكرهم ، أما إذا اجتمع الظرفان، فيطبق الحد الأدنى للعقوبة .

الظهور الأول لـ كايلا رامي رضوان

ظهرت الطفلة كايلا، ابنة الإعلامي رامي رضوان والفنانة دنيا سمير غانم للمرة الأولى أمام الإعلام والأضواء خلال عرض مسرحية «انستونا» التي تشارك فيها والدتها دنيا، إلا أن هذا الظهور لم يكن ظهورًا عابرًا، حيث تصدرت التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل متعرضة لموجة تنمر كبيرة.

إيمي سمير غانم ترد على المتنمرين

انهالت العديد من التعليقات على صورة كايلا رامي رضوان، السلبية والسيئة، التي تعلق على حياة دنيا سمير غانم مع زوجها رامي رضوان، وكذلك إيمي سمير غانم مع زوجها حسن الرداد، إلا أن الفنانة إيمي قامت بالرد على بعض تلك التعليقات المسيئة فكان منها: