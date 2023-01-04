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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصغرى 12.. الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار ونشاط الرياح

الطقس غدا في مصر
الطقس غدا في مصر

تشهد حالة الطقس غدا، الخميس، استمرار فرص الأمطار على مختلف مناطق البلاد، يصاحب ذلك استمرار انخفاض درجات الحرارة أيضا على كافة الأنحاء.

وتكون حالة الطقس غدا، الخميس، بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون حالة الطقس غدا، ليلا، بارد على أغلب الأنحاء، حسبما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس| أمطار متوسطة تضرب عدة مناطق بالبلاد غدا والأجواء باردة

سقوط أمطار .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول حالة الطقس

 

الظواهر الجوية 

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، يكون هناك نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانا على مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس غدا، أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أما عن حالة البحرين، خلال الطقس غدا، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر وربع إلى متران إلا ربع واتجاه الرياح شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران واتجاه الرياح شمالية شرقية

درجات الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12 درجة
السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 13 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14 درجة
شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 8 درجات
جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10 درجات

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