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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل وزير الداخلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس يستقبل
البابا تواضروس يستقبل وزير الداخلية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كان  قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، قد استقبل اليوم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر ووفدًا من مشيخة الأزهر، ومعهم فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق.
وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن فضيلة الإمام الأكبر أعرب ومرافقوه عن خالص التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، في وقت سابق اليوم، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ووفدًا من دار الإفتاء المصرية، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، المطران الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، يرافقه وفد من كهنة الكنيسة الأسقفية بمصر، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء بعد غد الجمعة، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، بحضور كبار الشخصيات في الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الاعلام المختلفة.
كان  قداسة البابا تواضروس الثاني قد قاد وقفة صلاة جماعية، بالكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، لتوديع العام الميلادي ٢٠٢٢ واستقبال العام الجديد ٢٠٢٣، وشارك قداسته الصلاة عدد كبير من أبناء الكنيسة.
وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الشكر لله، في بدء الصلاة، في العام الجديد على نعمه الجزيلة والمتنوعة، ثم طلب قداسته من أجل المرضى والراقدين والمتضايقين والمحتاجين، ومن أجل أن نمجد الله ونعيش في مخافته ومحبته.
كما صلى قداسته كذلك من أجل خدمة الكنيسة في مصر وخارجها، وكافة آباء الإكليروس والشمامسة والكنائس والإيبارشيات.
وطلب قداسة البابا أيضًا خلال صلاته من أجل سلام العالم، وأن ينزع الله الحروب ويعطي الحكمة للقادة والمسؤولين، وأن يعين أبناءه للتوبة ليكونوا ملحًا للأرض ونورًا للعالم.
وصلى قداسته من أجل المسؤولين ورجال القوات المسلحة والشرطة الذين يسهرون ويضحون من أجل أمننا، ومن أجل العاملين في كل مجال.

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