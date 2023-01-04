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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بناء على طلب وزير المالية..قرار عاجل ضد مسئولين بأكبر شركة للاستيراد والتصدير

ارشيفية
ارشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة الشئون الضريبية والجمركيةاثنين من المسئولين الكبار  في واحدة من أكبر وأشهر شركات  الاستيراد والتصدير إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالتهرب الضريبي.  

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما المسئولين عن شركة شهيرة للاستيراد والتصدير المسجلة ضريبيا والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعمل في استيراد وتصدير لتوكيلات تجارية تهربا من أداء تلك الضريبة وذلك بأن قاما ببيع سلع دون الإقرار عنها أو سداد الضريبة المستحقة. 

شهد مأمور فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب - جنوب الجيزة  بقيام المتهمين بصفتهما المسئولين القانونيين عن الشركة للاستيراد والتصدير ونشاطهما استيراد وتصدير وتوكيلات تجارية بالتهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطهما المار ذكره خلال عامي ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰ لقيامهما ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها وذلك استنادا إلى الإطلاع على نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وبيان وحدة منظومة المخاطر للإقرارات الاليكترونية والتي تبين من خلالهما وجود تعاملات للمتهمين آنفي الذكر مع الشركة الثلاثية وبالاطلاع على الاقرارات الضريبية للشركة بمأمورية القيمة المضافة المختصة تبين عدم إدراج تلك التعاملات بالإقرارات الضريبية الشهرية المقدمة بمأمورية القيمة المضافة المختصة خلال الفترة أنفة البيان ويستحق عليهما ضريبة القيمة المضافة. 

وطلب وزير المالية تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين. 

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