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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هدفنا الترميم فقط..محافظ أسوان : لا نية لإزالة منزل عملاق الأدب العربى

منزل عباس العقاد
منزل عباس العقاد

قال اللواء اشرف عطية ، محافظ أسوان ، إنه تأكيدا على اهتمام الدولة بالمباني التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب، وفي مقدمتهم عملاق الأدب العربى عباس العقاد، وبعد العرض على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قرر تشكيل لجنة عليا مشتركة من جامعة القاهرة ومركز بحوث الإسكان والبناء والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمعاينة الميدانية لبيت العقاد.

 

وأضاف  محافظ أسوان ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاربعاء ، أنة لا توجد نية للازالة ولكن هدفنا الترميم فقط ، واقتراح سبل الترميم، وليس الإزالة من أجل الحفاظ على بيت العقاد وتحويله إلى متحف ومزار ثقافى وسياحى مفتوح.

 

وأوضح " عطية ، أن تدخل رئيس الوزراء  الدكتور مصطفي مدبولي يعكس اهتمام الدولة المصرية بالمباني التراثية والعمل على تأهيلها كقيمة تاريخية، حيث قمت بزيارة ميدانية لمنزل عباس العقاد أكثر من مرة والذى تم إنشاؤه منذ عام 1948 على مساحة 220 متر بشارع عباس فريد بنظام الحوائط الحاملة مكون من أرضى ودورين ولم يشهد أى أعمال إحلال وتجديد من قبل .

عباس العقاد المبانى التراثية مصطفى مدبولي الأدب اخبار التوك شو

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