عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط أزمة كبيرة.. بايدن يستعد لزيارة الحدود الأمريكية المكسيكية لأول مرة

جو بايدن
جو بايدن

يعتزم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زيارة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة خلال زيارته إلى مكسيكو سيتي الأسبوع المقبل لحضور قمة قادة أمريكا الشمالية.

وأكد بايدن قبل مغادرته كنتاكي أنه يدرس إمكانية الظهور على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال الرئيس الأمريكي عندما سئل عن زيارة حدودية محتملة: “هذه هي نيتي، 'نحن نعمل على التفاصيل الآن”.

وإذا تمت الزيارة، فستكون أول ظهور من نوعه لبايدن على الحدود منذ أدائه اليمين الدستورية كرئيس.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن البيت الأبيض يدرس بقوة إضافة زيارة إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، ولكن لا يتوقع إعلان سياسة جديدة إذا قام بايدن بالرحلة.

إنجاز الأمور.. بايدن: أنا وزعيم الجمهوريين لا نتفق على كل شيء

تملق سياسي .. غضب بريطاني من بايدن لتدخله في شؤون إيرلندا الشمالية

ولم يذكر التقرير تفاصيل أي جزء من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك يمكن أن يزوره بايدن.

وكان البيت الأبيض قد تهرب في السابق من الأسئلة حول سبب عدم زيارة بايدن للحدود الجنوبية وسط أرقام الهجرة القياسية التي تطغى على الموارد الفيدرالية وموارد الولايات.

كما حث الجمهوريون بايدن في السابق على زيارة الحدود لإلقاء نظرة مباشرة على الأزمة.

بايدن الولايات المتحدة أمريكا البيت الأبيض جو بايدن المكسيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. تكلفة ولادة إيمي سمير غانم فى مستشفى خاصة بأكتوبر

الصورة سبب الأزمة.. القصة الكاملة للتنمر على كايلا بنت رامي رضوان

لو عملت شهادة الـ25% بمليون جنيه.. هتكسب كام في الشهر والسنة|احسبها معانا

دراسة حديثة تحذر من تناول 4 أجزاء في الفراخ

عيار 24 بـ1,914 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

الأهلي يخطف صفقة الزمالك الجماهيرية مقابل محمد محمود

25 ألف جنيه وانت في بيتك|تفاصيل شهادات أعلى عائد في بنكي الأهلي ومصر

هل أسلم؟ رونالدو أمام الكعبة يشعل مواقع التواصل.. فما الحقيقة؟ شاهد

موضوعات متعلقة

أمريكا تكشف سبب فرضها قيود علي المسافرين القادمين من الصين

أزمة تلوح بالأفق.. الاتحاد الأوروبي يعترف بعدم القدرة على التنافس مع أمريكا

مكتوبة على طائرة هجومية.. روسيا توجه رسالة لـ أوكرانيا في رأس السنة.. شاهد

بيان عاجل من رئيس الأرجنتين بعد وفاة بيليه

تحذيرات من فيضانات.. أمريكا تعلن حصيلة قتلي عاصفة القرن

روسيا تعلق علي تصريحات بايدن حول الحرب العالمية الثالثة.. تفاصيل

انفراجة .. روسيا تعلن عزمها إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن

روسيا تعلن دخول مئات من قوات الجيش الأمريكي إلي أوكرانيا

ترشيحاتنا

أسابيع وليس شهورا.. بنك مصر يكشف عن مدة طرح شهادات الـ 25%

التنمية الزراعية بسوهاج..صوامع لاستيعاب 60 ألف طن قمح بتكلفة 5.56 مليون جنيه

أوكرانيا تعلن ارتفاع معدلات الإتجار غير المشروع فى الأسلحة

قطاع الصحة في سوهاج.. طفرة غير مسبوقة نحو الجمهورية الجديدة

هدف رئيسي لـ إصدار شهادات عائد الـ25% .. فيديو

إنجازات غير مسبوقة.. كيف تطور قطاع التعليم بسوهاج في عهد السيسي؟|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

مكياج أغلي الماركات.. جورجينا تشعل السوشيال ميديا بعيوب بشرتها

كوارث صحية..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الصفار نصف سوى؟

دراسة حديثة تحذر من تناول 4 أجزاء في الفراخ

فيديو

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

بكلمكم من جوة الزنزانة..قصة بوست باسم بلوجر شهيرة متهمة ببيع المخدرات.. فيديوجراف

مساعد وزير الداخلية الأسبق يتحدث عن تطوير المرور.. فماذا قال| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ