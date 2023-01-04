وسط أزمة كبيرة.. بايدن يستعد لزيارة الحدود الأمريكية المكسيكية لأول مرة

يعتزم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زيارة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة خلال زيارته إلى مكسيكو سيتي الأسبوع المقبل لحضور قمة قادة أمريكا الشمالية.

وأكد بايدن قبل مغادرته كنتاكي أنه يدرس إمكانية الظهور على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال الرئيس الأمريكي عندما سئل عن زيارة حدودية محتملة: “هذه هي نيتي، 'نحن نعمل على التفاصيل الآن”.

وإذا تمت الزيارة، فستكون أول ظهور من نوعه لبايدن على الحدود منذ أدائه اليمين الدستورية كرئيس.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن البيت الأبيض يدرس بقوة إضافة زيارة إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، ولكن لا يتوقع إعلان سياسة جديدة إذا قام بايدن بالرحلة.

ولم يذكر التقرير تفاصيل أي جزء من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك يمكن أن يزوره بايدن.

وكان البيت الأبيض قد تهرب في السابق من الأسئلة حول سبب عدم زيارة بايدن للحدود الجنوبية وسط أرقام الهجرة القياسية التي تطغى على الموارد الفيدرالية وموارد الولايات.

كما حث الجمهوريون بايدن في السابق على زيارة الحدود لإلقاء نظرة مباشرة على الأزمة.