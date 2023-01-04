أخبار التعليم .. دعم التعاون بين جامعة الملك سلمان الدولية وتنيسي الأمريكية.. والشروع في الغش.. حقوق القاهرة تضع عقوبات صارمة قبل الامتحانات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



جامعة المنيا تطمئن على انتظام امتحانات منتصف العام بالكليات

واصل الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، جولاته التفقدية بمختلف لجان امتحانات كليات الجامعة، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتطبيق جميع الإجراءات المنظمة، حيث تفقد صباح اليوم، الأربعاء، لجان امتحانات طلاب كليات: دار العلوم، والآداب، والعلوم، والصيدلة الإكلينيكية.

صيدلة حلوان: امتحانات الفصل الدراسي الأول تسير بشكل منتظم وفي هدوء

تواصل كليات جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 وسط إجراءات احترازية من كورونا، ووفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



دعم التعاون بين جامعة الملك سلمان الدولية وتنيسي الأمريكية

استقبلت جامعة الملك سلمان الدولية بفرعها في مدينة رأس سدر، فريق عمل في مجال الطب البيطري من جامعة تنيسي الأمريكية؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وبصفة خاصة في المشروعات البحثية المُشتركة، وذلك برعاية كل من د. أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية ورئيس جامعة تنيسي الأمريكية.

نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد لجان كلية التمريض

تفقد الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي بلجان كلية التمريض .

رئيس جامعة مطروح: تدريب الطلاب على حقهم في ممارسة الديمقراطية

التقى الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة المنتخب، في أول اجتماع معهم بعد إعلان التشكيل، بحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر غنيم القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية بنين.



الشروع في الغش.. حقوق القاهرة تضع عقوبات صارمة قبل الامتحانات

أعلن الدكتور عبد الهادى العوضى عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تعليمات هامة لطلاب الليسانس قبل بدء الامتحانات .