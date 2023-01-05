آخرهم حسام جنيد.. شائعات الوفاة تطارد الفنانين

أثار خبر وفاة الفنان الشهير حسام جنيد حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وفيسبوك نتيجة تعرضه الى حادث مروع وأنه قتل على يد مجموعة من الأشخاص.

وخرج حسام جنيد عن صمته عبر برنامج “et بالعربى” : "أنا بخير وكل ما يصدر هو إشاعات ونحن فنانون ليس لنا بالمشاكل ولا نخطئ مع أحد ولا أحد يخطئ معنا".

وأضاف جنيد : “شعب لبنان كثير غالي على قلبي وهم ذاكرين بالعنوان ان المشكلة حصلت في لبنان بالعكس انا أحب لبنان وشعبه ونحن شعب واحد إن شاء الله وأنا موجود أصلا في الشام”.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز شائعات الوفاة:



عادل إمام

أثار الإعلامي محمد الباز، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أكد أن الزعيم عادل إمام يعاني من بعض أعراض الزهايمر نتيجة التقدم في العمر، ولكن سرعان ما تم نفي هذه الأخبار على لسان شقيق الزعيم.

وخلال السنوات الماضية ظهرت الكثير من الشائعات حول الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، منها ما تم نفيها من خلال شقيق الزعيم، ومنها ما تم نفيها من خلال الزعيم نفسه، ومنها شائعة تدهور حالته الصحية في مارس عام 2020، والتي خرج الزعيم للرد عليها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب حينها.

وقال الفنان عادل إمام حينها: "كان دور برد عادي ومفيش أي حاجه، عايزني أموت ليه"، متابعا: "أنا في البيت أقرأ الجرائد وأحل كلمات متقاطعة وزي الفل".

وأضاف: "قراءة الجرائد والكلمات المقاطعة عادة بالنسبة لي"، وردا على سؤال عمرو أديب، حول مسلسل رمضان من ذلك العام، رد قائلا: "أنا خلصته الحمدلله".

ووجه الزعيم عادل إمام رسالة للشعب المصري، قائلا: "يارب يبعد عنكم كل مكروه، وخلوا قلوبكم محبه وجملية".

جورج وسوف



رد الفنان جورج وسوف على كثرة شائعات وفاته التي تلاحقه دائما، وقال في تصريحات لبرنامج ET بالعربي": انا بخير ولم اعد أنزعج من تلك الشائعات لأنها ضريبة النجاح والشهرة وأنا صحتي جيدة".

وتابع جورج وسوف: "أتمنى أن يتعب أو يزهق مروجو تلك الشائعات ويارب الجمهور يفتكرني دائما، وأنا بخير".

سميرة أحمد



وقبل عدة اشهر، انتشرت شائعات وفاة الفنانة سميرة أحمد ، التي أبدت تعجبها من شائعات الوفاة التي لاحقتها، مستنكرة تلك الشائعات التي تتردد دون أن يتم تحري الدقة.

وقالت الفنانة سميرة أحمد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، تفاجأت أثناء تواجدي في النادي مع المنتج صفوت غطاس بتردد تلك الشائعة، لكن أنا الحمد لله زي الفل ومفيش فيا اي حاجة.

ظهرت الفنانة سميرة أحمد في صورة نشرها المنتج صفوت غطاس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليرد الأخير من خلالها على شائعات الوفاة.

وكتب صفوت غطاس في تعليقه على صورته مع سميرة أحمد، قائلًا: «نشرت اخيرا بعض المواقع الكاذبة و التي تبغي الربح المادي من خلال اليوتيوب اخبارا كاذبة عن صحة الفنانة سميرة احمد وعلى لسان ابنتها و بعض الزملاء و كلها اخبار كاذبة تماما ولا اساس لها من الصحة و قد تم ابلاغ المستشار القانوني للشركة برفع دعاوى ضد هذه المواقع .. اطمنكم سميرة بصحة جيدة الحمدلله وندعو لها بطول العمر و دوام الصحة».

أحمد بدير



أحمد بدير اخر الفنانين الذين عانوا من تلك الشائعة السخيفة ، وقد خرج ينفي تلك الشائعة جملة وتفصيلا .

وعلق أحمد بدير علي هذا الأمر، مؤكدا أنها هذا ليست المرة الأولي التي يتعرض فيها لمثل تلك الشائعات المزعجة .

وجاءت تلك الشائعة بعد النجاح الذى حققه أحمد بدير ضمن أحداث مسلسل بدون ضمان، ويشاركه في بطولته كل من هنادي مهني وهاجر أحمد .

محمد سعد



انتشرت منذ فترة شائعة وفاة الفنان محمد سعد متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا .

ونفى المكتب الإعلامي للفنان محمد سعد في تصريحات صحفية :" أن ما تم تداوله ما هو إلا مجرد شائعات وأن سعد بصحة جيدة ولا صحة لأية أخبار تنشر على صفحات مجهولة المصدر".