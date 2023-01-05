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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ أسوان: يحق للجهاز التنفيذي غلق أي محل يخالف قرار وضع الأسعار على السلع

محافظ أسوان
محافظ أسوان

علق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أزمة منزل الأديب الكبير عباس العقاد بأسوان، أن الحكومة شكلت لجنة عليا لترميم المنزل وتحويله إلى متحف وليس إزالته كما يشاع لدي البعض.

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تحرك فوري بشأن منزل الأديب عباس العقاد.. تفاصيل

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إزالة منزل عباس العقاد في أسوان.. حقيقة أم شائعة

واضاف "أشرف عطية" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن يحق للمحافظ والجهاز التنفيذي في المحافظة غلق اي محل يخالف قرار وضع الأسعار علي السلع وفقاً لقرار وزارة التموين.

وتابع المحافظ أن اللجنة التي تمر علي المحال التجارية للتأكد من وضع السعر الجبري للسلع تأخذ اسماء المحال المخالفة وتقوم بعرضها علي المحافظ وهو من يقرر مدة غلق هذا المحل.

https://fb.watch/hRIunbs2XG/?mibextid=NnVzG8

محافظ أسوان وزارة التموين اشرف عطية المحال التجارية برنامج يحدث في مصر اللواء أشرف عطية الأديب عباس العقاد

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