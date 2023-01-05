عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BYD تختتم عام 2022 بمبيعات قياسية للسيارات في ديسمبر

صدى البلد

سجلت شركة انتاج السيارات الصينية BYD خلال الشهر الأخير من العام رقمًا قياسيًا جديدًا مرة أخرى في المبيعات الشهرية للسيارات الكهربائية والذي يعتبر العاشر على التوالي والحادي عشر في عام 2022). 

 

واصلت الشركة المصنعة الصينية توسيع حجم مبيعاتها، على الرغم من العديد من التحديات المتعلقة بالعدد المتزايد بسرعة من إصابات فايرس كوفيد 19 في الصين.

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 200 ألف جنيه | صور

بداية من 60 ألف درهم.. 5 سيارات كروس أوفر للشراء من الإمارات

BYD 

وفقًا لتقرير الشركة، في الشهر الماضي، بلغت مبيعات سيارات الركاب الإضافية في BYD  نحو 234,598 (النتيجة الرابعة فوق 200000) ، وهو ما يزيد بنسبة 153% عن العام الماضي.

 

تعتبر الغالبية العظمى من مبيعات BYD في الصين، بينما تمثل الصادرات نسبة قليلة من إجمالي النتيجة.

 

تجاوزت مبيعات السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل 100000 سيارة شهريًا منذ أكتوبر.

 

زادت مبيعات السيارات الكهربائية النقية على أساس سنوي بنسبة 132٪ تقريبًا لتصل إلى 111,939 (على الرغم من أن نوفمبر كان أفضل)، بينما نمت مبيعات السيارات الهجينة PHEVs نموًا بنسبة 176٪ على أساس سنوي لتصل إلى 122,659 (مستوى مرتفع جديد).

 

نتائج مبيعات السيارات الإضافية لـ BYD:

السيارات الكهربائية 111,939 (بزيادة قدرها 132٪ على أساس سنوي)

السيارات الكهربائية الهجينة  122,659 (زيادة بنسبة 176٪ على أساس سنوي)

الإجمالي: 598,234 (بزيادة قدرها 153٪ على أساس سنوي)

 

تم تصدير حوالي 11320 من العدد الإجمالي من المكونات الإضافية BYD. إلى جانب سيارات الركاب ، باعت BYD 599 سيارة كهربائية تجارية لما مجموعع 235,197 سيارة كهربائية الشهر الماضي. 

 

 

ديسمبر byd كوفيد 19 الصين الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصورة سبب الأزمة.. القصة الكاملة للتنمر على كايلا بنت رامي رضوان

عيار 24 بـ1,914 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

دراسة حديثة تحذر من تناول 4 أجزاء في الفراخ

عاجل..كولر يستبعد 15 لاعبا من قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلى رسميا عن الفريق .. تفاصيل

بقالها 3 أيام بتمطر ومستمرة بكره| تنبيه مهم من الأرصاد لهذه المناطق

جاي القاهرة خلال ساعات | شوبير يعلن عن صفقة جديدة لـ الأهلي

خاص.. مشكلة في الركبة سبب فشل الكشف الطبي لـ يعقوبو

موضوعات متعلقة

أستون مارتن تكشف عن نسخة جديدة ومحدودة من DBS | صور

بداية من 60 ألف درهم.. 5 سيارات كروس أوفر للشراء من الإمارات

للاستيراد من الخارج.. قيمة الوديعة الدولارية لـ ميتسوبيشي اكليبس

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 200 ألف جنيه | صور

زيادة 30 ألف جنيه على أسعار نيسان صني موديل 2023 | صور

للمصريين في الخارج.. قيمة الوديعة الدولارية لـ شراء BMW X7

تبدأ من 350 ألف جنيه.. أبرز 5 سيارات سيدان بهذا السعر | صور

أخبار السيارات|5 موديلات مستعملة تحت سعر 230 ألف جنيه في مصر.. قيمة الوديعة الدولارية لتويوتا كورولا 2023 وسوبارو XV

ترشيحاتنا

فتح باب التقدم لجائزتي أفضل التطبيقات الحكومية وتكنولوجيا الحكومات..تفاصيل

ارتباك في السوق السوداء.. سعر الدولار بالبنوك اليوم الخميس 5-1-2023

جناح أيسر أجنبي.. الأهلي في حيرة بسبب صفقة جديدة

الريال السعودي بـ7 جنيهات.. أسعار العملات العربية اليوم الخميس

لقطات أرعبت السعوديين.. شهامة رجل تنقذ طفلا من سيول المدينة المنورة| شاهد

كان يبكي خجلا من الله.. اللحظات الأخيرة في حياة محمد الدفراوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ميني حواوشي اسكندراني..أحلى من المحلات

توقعات الأبراج 2023|برج الدلو مفاجأت ولكن أحذر هذه الشهور

تراجع عن ضم نجم منتخب غانا.. الأهلي يحسم 3 صفقات نارية

طريقة عمل سلطة الرمان .. صحية و شهية

فيديو

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

بكلمكم من جوة الزنزانة..قصة بوست باسم بلوجر شهيرة متهمة ببيع المخدرات.. فيديوجراف

مساعد وزير الداخلية الأسبق يتحدث عن تطوير المرور.. فماذا قال| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ