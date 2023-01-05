BYD تختتم عام 2022 بمبيعات قياسية للسيارات في ديسمبر

سجلت شركة انتاج السيارات الصينية BYD خلال الشهر الأخير من العام رقمًا قياسيًا جديدًا مرة أخرى في المبيعات الشهرية للسيارات الكهربائية والذي يعتبر العاشر على التوالي والحادي عشر في عام 2022).

واصلت الشركة المصنعة الصينية توسيع حجم مبيعاتها، على الرغم من العديد من التحديات المتعلقة بالعدد المتزايد بسرعة من إصابات فايرس كوفيد 19 في الصين.

BYD

وفقًا لتقرير الشركة، في الشهر الماضي، بلغت مبيعات سيارات الركاب الإضافية في BYD نحو 234,598 (النتيجة الرابعة فوق 200000) ، وهو ما يزيد بنسبة 153% عن العام الماضي.

تعتبر الغالبية العظمى من مبيعات BYD في الصين، بينما تمثل الصادرات نسبة قليلة من إجمالي النتيجة.

تجاوزت مبيعات السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل 100000 سيارة شهريًا منذ أكتوبر.

زادت مبيعات السيارات الكهربائية النقية على أساس سنوي بنسبة 132٪ تقريبًا لتصل إلى 111,939 (على الرغم من أن نوفمبر كان أفضل)، بينما نمت مبيعات السيارات الهجينة PHEVs نموًا بنسبة 176٪ على أساس سنوي لتصل إلى 122,659 (مستوى مرتفع جديد).

نتائج مبيعات السيارات الإضافية لـ BYD:

السيارات الكهربائية 111,939 (بزيادة قدرها 132٪ على أساس سنوي)

السيارات الكهربائية الهجينة 122,659 (زيادة بنسبة 176٪ على أساس سنوي)

الإجمالي: 598,234 (بزيادة قدرها 153٪ على أساس سنوي)

تم تصدير حوالي 11320 من العدد الإجمالي من المكونات الإضافية BYD. إلى جانب سيارات الركاب ، باعت BYD 599 سيارة كهربائية تجارية لما مجموعع 235,197 سيارة كهربائية الشهر الماضي.