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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

"الأنباء" الكويتية تبرز توجيهات الرئيس السيسي بدعم المجتمع السيناوي

صدى البلد

  أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية الصادرة اليوم /الخميس/ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري، مع تدعيم تلك الجهود بالدراسات الاجتماعية والإنسانية المعمقة واللازمة؛ ليكون ذلك بمثابة قاعدة انطلاق لجهود الدولة في تلك البقعة الغالية من أرض مصر.

وكتبت الصحيفة -تحت عنوان "السيسي يوجه بدعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري" أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تناول الاجتماع متابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء.. مضيفة أم الرئيس السيسي وجه بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقراها ويتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء ويتناغم كذلك مع جهود الدولة التنموية المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة.

وأوضحت أن الرئيس السيسي أطلع أيضا على الرؤية الاستثمارية المقترح تنفيذها لصالح التجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، بما في ذلك تطوير المدن والطرق والمحاور وإنشاء مرافق سياحية وترفيهية، وذلك على ذات النسق الجاري من المشاريع القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إنشاء مصانع تحسن استغلال الموارد الطبيعية في سيناء، لاسيما التصنيع الغذائي القائم على الإنتاج الزراعي، إلى جانب تطوير المطارات والموانئ واستكمال الإنشاءات والمرافق بها.

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