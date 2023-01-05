عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: وفاة وإصابة 6 عمال مصريين في حريق مصنع إطارات بالأردن

صدى البلد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن، تقريرا بشأن متابعة حادث حريق بمصنع "العربية لإعادة تدوير الإطارات" بمنطقة الموقر جنوب شرق العاصمة الأردنية عمان  تسبب في  وقوع 3 حالات وفاة، وإصابة ثلاثة آخرون، وجميعهم مواطنين مصريين عاملين في الأردن 

وقال التقرير أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة وجه مكتب التمثيل العمالي بمتابعة ضحايا الحادث، والاطمئنان على حالة المصابين ،في إطار توجيهاته المستمرة بحماية ورعاية حقوق المواطنين العاملين في الخارج ، وبذل كافة المساعي لحل المشكلات العمالية ، ومتابعة أحوالهم لحظة بلحظة.


وأوضحت الوزارة في بيان صحفى لها اليوم الخميس، أن التقرير الذي تلقته الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية من المحلق العمالي أسامة إبراهيم بمكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلى أنه تم المتابعة مع وزارة العمل الأردنية للوقوف على حيثيات الحادث وسببه ونتائجه الاولية ، وتم تحديد ضحايا الحادث وهم : س. خ. أ ، وم.م.ع ، وط.خ.ع "متوفيين" ، اما المصابين هم : ح.ح.إ مصاب ومحتجز بالعناية الفائقة وحالته غير مستقرة ، وض.خ.أ مصاب ومتحجز بقسم الرعاية وحالته مستقرة ، وم.خ.ع مصاب ومتحجز بالعناية الفائقة وحالته مستقرة ، وجميع ضحايا الحادث من أبناء محافظة المنيا – مركز طوخ الخيل .


وأفاد المحلق العمالى بأنه جاري المتابعة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لمعرفة موقف العمال المصابين من شمولهم بالتأمين بمؤسسة الضمان الاجتماعي ، وكذلك المتابعة مع وزارة العمل الأردنية للتأكد من قيام المصنع بكافة إشتراطات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وتوفير كافة وسائل الأمان في العمل ، وسيتم التنسيق لزيارة المصنع على الطبيعة ومراجعة كافة الأمور، للحفاظ على حقوق العمال المتوفيين والمصابين .

 وأفاد المحلق العمالي بالدور المهم الذي قامت به السفارة المصرية بالأردن في المتابعة، والترتيبات اللازمة مع الجهات المعنية لإنهاء كافة الإجراءات لسرعة شحن  جثامين المواطنين المتوفين ، علماً بانه يتم شحن الجثامين اليوم الخميس على رحلتي مصر للطيران رقم : رقم 720 الساعة  10:35 صباحا، و رقم 740  الساعة 5:40 .


وبحسب البيان جدد مكتب التمثيل العمالى الشكر والتقدير للسفير محمـد سمير سفير جمهورية مصر العربية بالأردن والقنصل محمـد محسن ، على جهودهم في متابعة الحادث وأسبابه والتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة المتوفيين ، وعلى زيارتهم للعمال المصابين والاطمئنان على حالتهم وتقديم الدعم اللازم .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام نزل عن 1200 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25%

أسعار الذهب خامس أيام العام الجديد.. مفاجأة فى عيار 21

كان عنده رباط صليبي.. شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

اللي معاه دولار يتخلص منه|انهيار السوق السوداء بعد شهادات الـ25%

تفاصيل الملف الطبي لصفقة الأهلي الجديدة عزيز يعقوبو

بعد قليل.. منة شلبي أمام محكمة الجنايات في اتهامها بإحراز مخدرات

تحقيق عاجل في الزمالك يثير أزمة جديدة

مفاجأة.. الأهلي يضم خالد عبدالفتاح من سموحة مجانًا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بقيمة 364 مليون دولار.. ننشر أهم 10 دول مستوردة للنحاس المصرى خلال 2022|بالأرقام

الدعم لا يتوقف.. النرويج ترسل 10 ألاف قذيفة مدفعية لأوكرانيا

القوى العاملة: وفاة وإصابة 6 عمال مصريين في حريق مصنع إطارات بالأردن

الإفتاء تطلق برنامجًا إذاعيًّا عبر أثير «راديو مصر» لنشر الوعي بصحيح الدين

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 5 يناير 2023

ردا على الصور المسيئة لخامنئي.. إيران تغلق مركز أبحاث فرنسيا وتستدعي السفير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 حيل خارقة أقوى من أدوية سد الشهية

كوب يوميًا من هذا المشروب يخلصك من تصلب الشرايين والكوليسترول

هيطلع مع ياسمين عز؟ توابع انضمام رونالدو للنصر السعودي

عادات كارثية يومية بسيطة تضر بصحتك.. رقم 6 تسبب انفصال شبكية العين

فيديو

تفاصيل عملية ولادة إيمي سمير غانم.. وأول صورة للمولود

هيطلع مع ياسمين عز؟ توابع انضمام رونالدو للنصر السعودي

نجم ستار أكاديمي يفجر مفاجأة عن البرنامج اللبناني

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ