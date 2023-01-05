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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مجلس الدولة الليبي يشكر مصر بعد التوصل لقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات

خالد المشري رئيس
خالد المشري رئيس مجلس الدولة الليبي

وجه خالد المشري رئيس مجلس الدولة الليبي، الشكر لمصر قيادة وشعبا على مساعدة بلاده في الوصول إلى قاعدة دستورية واضحة لإجراء الانتخابات.

 

وأضاف المشري، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد داخل مجلس النواب المصري بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، استطعنا من خلال اللجان التي اجتمعت في القاهرة والغردقة على مدار عام ونصف للوصول إلى وثيقة دستورية واضحة المعالم، مؤكدا أنه لم يكن لهذه اللجان أن تجتمع في ليبيا في ظل حالة الانقسام الشديد الذي تشهده البلاد.

 

وتابع المشري قائلا: "أنه  بفضل الرعاية المصرية الكريمة تم وضع العربة على الطريق الصحيح، مضيفا أن القوانين التي ستكون محل خلاف ستطرح أمام الشعب الليبي المصدر الرئيسي للسلطات للاستفاء عليها، وسنعمل على تذليل العقبات . 

خالد المشرى مجلس الدولة الليبي رئيس مجلس الدولة الليبى الانتخابات

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