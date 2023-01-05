إزالة بوسترات علاء مرسي من مسرحية كازينو بديعة

حرصت الشركة المنتجة لمسرحية كازينو بديعة على ازالة صور الفنان علاء مرسي من وجهات مسرح الماركيه والذي يشهد اقامة العروض خلال الفترة القادمة وذلك بعد اعتزاله عن المسرحية لانشغاله بتصوير اعمال اخرى..

الفنان علاء مرسي أعلن اعتذاره عن الاستمرار مع فريق عمل مسرحية كازينو بديعة لانشغاله بتصوير أعمال أخرى.

مسرحية كازينو بديعة، عمل استعراضي وكوميدي وغنائي يشارك فيه عدد من من نجوم مصر، منهم علاء زينهم، إدوارد، أحمد فتحي، علاء مرسي، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا، استعراضات عاطف عوض، ألحان وموسيقى هيثم الخمسي، ديكور حازم شبل، ملابس مروة عودة، الإشراف على المونولوجات حسن إش إش، موزع موسيقى المونولوج محمود صادق، تأليف أحمد الإبياري، وتحت قيادة المخرج طارق الإبياري.

وتتراوح قيمة تذاكر العرض ما بين 200 جنيه مصري الي 1000 جنيه ، حيث توجد العديد من الفئات والتي يبلغ أسعارها علي النحو الآتي: 200 , 350 , 500 , 750 , 1000.

مسرحية كازينو بديعة

مسرحية “كازينو بديعة” تدور أحداثها في عام 1941، وذلك في إطار كوميدي ممزوج بالاستعراضات والأغاني.

وقالت الفنانة سمية الخشاب في تصريحات خاصة لصدي البلد : المؤلف أحمد الابياري قالي لي قبل التعاقد “ محدش يعمل بديعة مصابني غيرك ” وهو الأمر الذي شجعني علي الموافقة علي العمل خاصة وأنه من فنان كبير ، صاحب تاريخ فني كبير.