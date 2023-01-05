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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأكد الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى وأن رجال القوات المسلحة يضعون أمن مصر وإستقراره فوق كل إعتبار مستعدين للتضحية بأرواحهم فداءً للوطن.

وأشار وزير الدفاع إلى أن القوات المسلحة ستظل فى طليعة قوى الدولة الشاملة لبناء مستقبل مشرق لوطننا العزيز لتتواصل مسيرة البناء والعطاء فى كافة ربوع الوطن ، معرباً عن إعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا تواضروس الثانى ، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والإستقرار.

البابا تواضروس

من جانبه أشاد البابا تواضروس الثانى بالدور الوطني للجيش المصرى العظيم ودوره فى خدمة الوطن وحماية أمنه وإستقراره ، مؤكداً أن المصريين بكل طوائفهم على قلب رجل واحد فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الغالية ، مشيراً إلى أن عيد الميلاد المجيد يمثل إنبعاثة لأمل جديد ومستقبل مشرق لمصر .

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وزير الدفاع البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد المجيد الفريق أول محمد زكى الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة

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