جامعة حلوان: الاستعداد للانتهاء من المرحلة الثالثة لتطوير مستشفى بدر.. واستكمال إنشاء المجمع الطبي.. والسيد قنديل: صحة المصريين أولوية

جامعة حلوان : الاستعداد لافتتاح المرحلة الثالثة من تطوير مستشفى بدر

رئيس جامعة حلوان : صحة المصريين الاولوية في كافة المجالات

السيد قنديل : قاربنا علي الانتهاء من مشروع مستشفي بدر

نائب رئيس جامعة حلوان : جاري استكمال انشاء مجمع طبي بالجامعة

تعمل جامعة حلوان على تطوير المنشآت الخاصة بها حرصا على تقديم افضل خدمة تعليمية للطلاب والعمل على توفير ما يحتاجونه خلال فترة الدراسة.

وكشفت إدارة الجامعة ان من اهم خطط الجامعة للتطوير خلال عام 2023، الاسعدادات لافتتاح المرحلة الثالثة من مستشفى بدر الجامعي ويلعب المستشفي دورًا محوريا في تقديم خدماته لآلاف المرضى من مختلف الأماكن، في عدد من التخصصات الحيوية والدقيقة، ويعد المستشفى ضمن خطوات تطوير منظومة الصحة في مصر وبناء مصر الرقمية وإتاحة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل أكثر تميزًا وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030، وتنفيذًا للتوجيهات الواضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجعل صحة المصريين أولوية قصوى على جميع الأجندات.

وقال رئيس الجامعة إن نسب الإنجاز في المرحلة الثالثة حتى الآن كبيرة ويجري العمل في المبنى الإداري والحضانات والمناظير والولادة وغرف الإقامة ومحطة الكهرباء، والمفرمة، تم الانتهاء من جميع أعمال الإنشاءات بنسبة ١٠٠٪ وجاري الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمفرمة ومحطة الكهرباء التي وصل حجم الإنجاز بهما إلى ٩٠٪، أما بالنسبة للشق المعماري واعمال التيار الخفيف تم الانتهاء من الأعمال بنسبة ٧٠٪، أعمال التكييفات بنسبة ٦٠٪، وجارى استكمال كافة الأعمال تمهيداً للافتتاح في ٧ فبراير 2023.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أنه سيتم توفير كل الدعم للتغلب على أي صعوبات تعوق عملية تشغيل المرحلة الثالثة، و حث رئيس الجامعة على مراعاة المعايير الخاصة المطلوبة للتيسير على كافة المرضى وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة في الممرات وممشى المستشفى.

كما كشف الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان بدء عمل الجامعة علي انشاء المجمع الطبي الخاص بها، وهو مشروع تعمل الجامعة على تنفيذه ويضم مستشفى جامعي (تعليمي/اقتصادي)، إضافة إلى مستشفى للطلبة.

وكشف نائب رئيس جامعة حلوان ان هذا المشروع يأتي نظرًا للحاجة الملحة لاستكمال توفير متطلبات كلية الطب، بالإضافة إلى توفير احتياجات الجامعة الطبية والتعليمية، ويوفر هذا المشروع الهام الاحتياجات الضرورية اللازمة لتعليم وتدريب الطلاب بشكل يربط العلم النظري، بالإضافة إلى ما سيوفره المجمع من إمكانات علاجية لسكان منطقة حلوان.

وسيكون المجمع داخل الحرم الجامعي وسيتم تنفيذه من خلال استخدام أصول الجامعة الحالية، كما يتسم بقرب الموقع من مباني كلية الطب والتمريض، كما يتميز بسهولة فصلة واتصالة أيضا بباقي عناصر الحرم الجامعى، وقريب من الشوارع الرئيسية المحيطة بالجامعة، وهناك العديد من المزايا التنافسية للمشروع وهو عدم وجود مستشفى تعليمي في منطقتي جنوب وشرق القاهرة الكبري، تقديم خدمات الرعاية الطبية للتجمعات الصناعية بمنطقة جنوب القاهرة.

جدير بالذكر انه قد شملت مرحلة تطوير مستشفي بدر الجامعي السابقة علي الاتي :

المرحلة الثانية لتطوير مستشفي بدر الجامعي التي شملت :

افتتاح وحدة الرعاية المركزة والتي تم دعمها بـ 12 سرير ليصل إجمالي عدد الأسرة بالرعاية 25 سريرا.

افتتاح القسم الداخلي بـ 21 سرير رعاية متوسطة.

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بإجمالي 18 سريرا.

افتتاح قسم قطاع الأغذية الذي يتضمن المطبخ الخاص بالمستشفى.

المرحلة الأولى من عمليات التطوير بمستشفى بدر الجامعي تضمنت: