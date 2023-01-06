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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. مؤسسة تستغل صورة رضا حجازي في إعلاناتها والوزارة تتخذ إجراءاتها القانونية.. وطلاب القطاع الطبي بجامعة كفر الشيخ يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


رئيس جامعة حلوان: نعمل على ربط الطلاب بسوق العمل

 

تحرص جامعة حلوان على عقد العديد من بروتوكولات التعاون والجامعات الدولية والمحلية ومع الهيئات والوزارات المختلفة بهدف تدريب وتأهيل الطلاب والباحثين والعمل على تطوير العملية التعليمية والبحثية وتقديم افضل الخدمات لطلابها لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات و متطلبات سوق العمل.

طلاب القطاع الطبي بجامعة كفر الشيخ يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا

 

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، ختام الأسبوع الأول لامتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2022/2023 لطلاب كليات القطاع الطبي بإجمالي 8365 طالبا، بإشراف الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جامعة عين شمس تصدر قرارات بتعيينات لوكلاء الكليات

 

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، مجموعة من القرارات بتجديد تعين وكلاء الكليات و تعين وكلاء جدد ببعض الكليات.

جدول امتحانات "أبناؤنا في الخارج" 2023 الفصل الدراسي الأول

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 الفصل الدراسي الأول .

مؤسسة تستغل صورة وزير التعليم في إعلاناتها والوزارة تتخذ إجراءاتها القانونية

 

كشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم أنه تم رصد واقعة قيام إحدى المؤسسات بإستغلال صور للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم  ، وعددا من قيادات وزارة التربية والتعليم  في الترويج والإعلان عن حفل تكريم تنظمه احدى المؤسسات تحت اسم “حفل تكريم سفراء التعليم المصري”

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