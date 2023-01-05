عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صوّره أحد الركاب.. فيديو يوثق تحطم طائرة سياح في الجو بـ أستراليا

أرشيفية
أرشيفية

أظهر مقطع فيديو لحظات مروعة عندما اصطدمت طائرتان مروحيتان تقلان سياحا وسط الأجواء الأسترالية في حادثة أدت الى مقتل أربعة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين.

وبحسب ما أشارت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية فإن  الطائرة المروحية تحطمت على مقربة من متنزه بحري في المنطقة المعروفة بساحل الذهب.

وأسفر تحطم الطائرة المروحية الأولى عن كارثة بحكم وقوع عدد من الضحايا والمصابين، في حين نجا ركاب المروحية الثانية، ومنها التُقط الفيديو.

وفي المروحية الناجية، كان سائح راكب يسجل مقطع فيديو، بينما تحلق الطائرة في الجو، ثم بدا فجأة  أنه يحذر الربان من خطر محدق، وهو يهز كتفه.

وبعد لحظات، ظهر زجاج منكسر في الطائرة المروحية، من جراء الاصطدام بدوار المروحية الأخرى التي سقطت بعد ذلك نحو الأسفل.

وتوقف مقطع الفيديو بعد 15 ثانية بالضبط، فوق الساحل، ولم يظهر ما وقع بالضبط، لكنه وثق لحظة حاسمة في الحادث.

واستطاع ربان الطائرة الناجية أن يهبط بسلام على رمال الشاطئ، في حين أصيب الركاب الذين كانوا معه بشكل طفيف فقط.

وأصدر الناجون، وهم سياح من نيوزيلندا، بيانا، قالوا فيه إنهم ممتنون للربان البطل الذي تمكن من إتمام الهبوط الآمن.

وقال السياح إنهم ما كانوا يعتقدون أن دقائق من الترويح عن النفس في رحلة الطائرة المروحية ستتحول إلى كابوس مرعب.
 

طائرة سياح ركاب كارثة الضحايا المصابين الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. نقل نجم الأهلي للمستشفى بسبب انعدام الرؤية بأحد عينيه

الجرام بـ 2011 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

تفتكروا ليه؟.. خالد الغندور يتساءل بعد فوز الأهلي على إنبي

أحمد شوبير يعلن إصابة خطيرة لـ نجم الأهلي

بديل يعقوبو.. الأهلي ينتظر فرمان كولر لحسم صفقة جديدة

نهاية المباراة .. أول تعليق من شوبير بعد تعادل الزمالك أمام الداخلية

عاجل.. مرتضى منصور يعرض لاعبي الزمالك للبيع لادعائهما الإصابة بكورونا

ميدو يشيد بتصرف النادي الأهلي مع صفقته الجديدة

ترشيحاتنا

منسق مشروع مودة: تفاجئنا بارتفاع حالات الطلاق لـ 198 ألف حالة 2019.. فيديو

مدرب الداخلية يكشف عن موقف لاعب الزمالك ضد الحكم

تحصيل 24 مليار جنيه|رئيس بنك مصر يكشف عن مفاجأة بشأن شهادة الـ25%

مكتبة محمد بن راشد تتيح 2000 كتاب بلغة برايل

بتهم فساد.. موريتانيا تمنع رئيسها السابق من السفر خارج البلاد

كنا نستحق الفوز| أول تعليق من الداخلية بعد التعادل مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دعمه لها.. صور تجمع بين منة شلبي وتامر حبيب

عامل نفسه حامل.. تفاصيل السخرية من علي غزلان بسبب صورته مع زوجته

بعد وشها المنفوخ.. صور صادمة للنجمة شيرين عبد الوهاب| الحقيقي والمزيف

تنمر بشع .. صورة صادمة لشيرين عبد الوهاب | اعرف حقيقتها

فيديو

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة 2023 / فيديو جراف

السعودية تسمح للمرأة بالحج دون محرم رسمياً| تفاصيل

تطويرالصعيد.. أهم رسائل الرئيس للمواطنين من سوهاج/ فيديو جراف

صفقات نارية لـ الأهلي وسر التراجع عن ضم نجم منتخب غانا.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ