أخوه ضربه ومزق ملابسه.. التسريبات الأولى من مذكرات ابن ملك بريطانيا

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، ان عدد كبير من الاتهامات والادعاءات المثيرة تم تسريبها من كتاب السيرة الذاتية للأمير هاري.

ويلخص كتاب “المظالم في العائلة المالكة”، العديد من الأحداث، مثل الادعاء أنه والأمير وليام طلبا من والدهما، عدم الزواج من كاميلا.

لكن أحد أكثر ادعاءات هاري لفتًا للانتباه، والتي أوردتها صحيفة الجارديان لأول مرة ، كانت كيف تعرض لهجوم جسدي من قبل شقيقه.

قال قصر كنسينجتون وقصر باكنجهام إنهما لن يعلقا، وحصلت بي بي سي نيوز على نسخة من كتاب “سبير" في إسبانيا وتقوم بترجمتها قبل طرحها رسميا.

من بينها ادعاء هاري أن وليام وكاترين، الأمير والأميرة الآن لويلز، ضحكا بعد رؤيته يرتدي زيًا نازيًا لحضور حفلة، وهناك أيضًا روايات عن تعاطي هاري للمخدرات وخبراته كطيار مروحية تابعة للجيش في الصراع في أفغانستان.

المصالحة والتسوية ليستا على جدول الأعمال ، بحسب الأجزاء المسربة، حتى الآن ، يغلب على مذكراته الحزن والتظلم لأمور لم يتم حلها في مزاعم هاري.

ويتناول الكتاب تفاصيلا شخصية للغاية، عن أقرب عائلته، أخيه، زوجة أبيه، زوجة أخيه، وأبيه، ولم يتبق سوى بضعة أشهر على التتويج، وقد تصبح الفترة التمهيدية عن هاري.

هذه بعض الإدعاءات الرئيسية من الكتاب:

طلب هاري وويليام الأب على عدم الزواج من كاميلا

ذكرت صحيفة ذا صن أن هاري كتب أنه ووليام توسلا لوالدهما ألا يتزوج كاميلا ، الملكة الآن ، خوفا من أن تكون زوجة أبيهما الشريرة .

ذكرت صحيفة “ذا صن”، التي حصلت على نسخة إسبانية من الكتاب بعد نشره عن طريق الخطأ قبل تاريخ إصداره الرسمي، أن هاري يدعي أنه وشقيقه كانا قد عقدا اجتماعات منفصلة مع كاميلا قبل انضمامها رسميًا إلى العائلة.

يدعي هاري أنه فكر فيما إذا كانت ستصبح يومًا ما زوجة أبيه الشريرة، لكنه وشقيقه كانا على استعداد لمسامحتها إذا كان بإمكانها إسعاد الملك تشارلز.

لم يتم تقديم أي تفاصيل حول موعد الاجتماع أو عمر هاري في ذلك الوقت، ويصف هاري كيف أدى حزنه على وفاة والدته ، ديانا ، أميرة ويلز ، إلى طلب المساعدة من امرأة ادعت أن لديها قوى.

ويليام يضرب هاري

يدعي هاري أن شقيقه انتزع ملابسه وطرحه أرضًا في كوخه بلندن، يعرض الكتاب جدالًا بين الشقيقين، والذي يدعي هاري أنه أثارها تعليقات أدلى بها ويليام حول ميجان.

كتب هاري أن شقيقه انتقد ميجان ووصفها ويليام بأنها صعبة ووقحة.

قال دوق ساسكس إن شقيقه كان ببغاءً للأحاديث الصحفية مع تصاعد المواجهة بينهما، يقال أن ويليام غالبًا ما يشير إلى هاري باسم "هارولد" على الرغم من أن هذا ليس اسمه الرسمي - هنري تشارلز ألبرت ديفيد.

يقال إن هاري يصف ما حدث بعد ذلك، بما في ذلك مشاجرة جسدية، وقل: “وضع كأسًا من الماء ، ودعا لي باسما آخر ، ثم جاء نحوي، أمسك بي من الياقة ، ومزق قلادتي ، وطرحني على الأرض”.

ضحك ويليام وكاثرين على زي هاري النازي

تدعي المذكرات أيضًا أن وليام وكاثرين عندما عاد هاري إلى المنزل مرتديًا زيًا نازيًا قبل حفلة تنكرية في عام 2005.

يقول هاري إنه كان يناقش أزياء الحدث ودعا الزوجين للاستفسار عن آرائهما ، كان لديه زي طيار وزي نازي للاختيار من بينها. يفصلها في مذكراته.