أطعمة خارقة تحمي من أمراض القلب.. تناولوها بطرق معينة

أمراض القلب من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان حيث أنها فى كثير من الأحيان يمكن أن تنهى حياته، لذا من المهم معرفة الطرق التى تساعد فى الوقاية.

عرض موقع “drexelmedicine ستة أطعمة يجب أن تدمجها في نظامك الغذائي للمساعدة في الوقاية من أمراض القلب.

سمك السالمون

يمكن لأوميجا 3 الموجودة في السلمون أن تمنع عدم انتظام ضربات القلب، وتقلل من احتمالية حدوث جلطات الدم داخل الشرايين، وتحسن نسبة الكوليسترول الجيد إلى الكوليسترول السيئ، وتمنع تلف الكوليسترول، ما يؤدي إلى انسداد الشرايين.

نصيحة الطبخ:

حضري فيليه مع ماء مالح أو فرك من اختيارك واطهيه على الشواية (نقاط إضافية لاستخدام ألواح الشواء الخشبية). أضيفي جانبًا من الخضار - الهليون والقرنبيط والبروكلي - وستحصل على وجبة صحية للقلب وتأكد من الاحتفاظ بقطعة من السمك لطبق أو سلطة مكرونة في المستقبل.

ثوم

تشير الدراسات إلى أن الثوم يمكن أن يساعد في درء أمراض القلب ويؤثر هذا الطعام اللذيذ بشكل إيجابي على ضغط الدم وتراكم الصفائح الدموية ومستوى الدهون الثلاثية في الدم ومستويات الكوليسترول - وكلها تحافظ على أداء قلبك.

نصيحة الطبخ:

إذا لم تقومين بتضمين الثوم في وصفاتك الإيطالية بالفعل ، فقد حان الوقت للبدء، اقطعي فصًا، وضعيه في مقلاة مع بعض زيت الزيتون ، وامنحي أطباق المكرونة واللحوم نكهة رائعة.

الثوم

البرتقال

تساعد شرائح البرتقال على منع أكسدة الكوليسترول ويلتصق الكوليسترول المؤكسد بجدران الشرايين ، مما يؤدي إلى تراكم البلاك ويمكن أن تنمو البلاك بشكل كبير بما يكفي لمنع تدفق الدم في الأوعية الدموية الصغيرة ، مما يتسبب في نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

نصيحة الطبخ:

من الصعب طهي برتقالة ولكنها تقدم إضافة رائعة عند إضافتها إلى سلطة، أو تناولها كوجبة خفيفة قائمة بذاتها عند تقشيرها وتقطيعها إلى شرائح.

السردين

على الرغم من أنها قد لا تتمتع بسمعة طيبة، إلا أن هذه الأسماك الصغيرة توفر الكثير من الفوائد الصحية. إنها محملة بأحماض أوميجا 3 الدهنية والكالسيوم والنياسين وهو فيتامين ب مهم قد يرفع HDL ، المعروف أيضًا باسم الكوليسترول "الجيد" و يعتبر العديد من خبراء الصحة أن السردين غذاء للدماغ.

عين الجمل

الجوز مصدر جيد آخر لأوميجا 3 تحتوي على حمض ألفا لينوليك (ALA) الذي تشير الأبحاث إلى أنه قد يساعد في عدم انتظام ضربات القلب و في حين أنها قد تحتوي على نسبة عالية من الدهون ، إلا أن معظمها غير مشبع ، وهو ما يعتبر "دهونًا جيدة" وله تأثير إيجابي على الكوليسترول.

نصيحة الطبخ:

استخدمي حفنة من الجوز كقرمشة لذيذة للسلطات والباستا والبسكويت والكعك وحتى الفطائر أو فقط قم بتعبئة بعضها كوجبة خفيفة سريعة وسهلة بعد الظهر.

البرقوق

البرقوق غني بالألياف ويمتص LDL ، المعروف أيضًا باسم الكوليسترول "الضار" ويحتوي البرقوق أيضًا على مستويات عالية من الحديد وقد يحميك من سرطان القولون.

نصيحة للطهي: جرب يخنة لحم الضأن والبرقوق أو إذا كنت لا تستطيع أن تأكله، فحاول شرب عصير البرقوق.