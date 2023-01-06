ارتفاع الدولار وتراجع اليورو.. اعرف أسعار العملات العالمية اليوم

ارتفع الدولار الأمريكي علي الصعيد العالمي اليوم الجمعة سجل سعر اليورو اليوم مقابل الدولار، انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل انخفاضاً قيمته (-0.0007) نقطة وبنسبة (-0.07%) وذلك أثناء جلسات التداول صباح اليوم الجمعة.

سعر اليورو اليوم مقابل الدولار الجمعة 6 يناير

جاء سعر اليورو اليوم مقابل الدولار الجمعة 6 يناير = 1.0515 دولار.

جاء سعر الدولار مقابل اليورو اليوم الجمعة 6 يناير = 0.9510 يورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 6 يناير

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه الإسترليني = 0.8840 جنيه إسترليني.

سجل سعر الجنية الإسترليني اليوم مقابل اليورو = 1.1311 يورو.



سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 6 يناير

سجل سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 6 يناير = 28.6024 جنيه مصري.

سجل سعر الجنيه المصري مقابل اليورو اليوم الجمعة 6 يناير = 0.0350 يورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 6 يناير

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 6 يناير = 603.5622 جنيه سوداني.

سجل سعر الجنيه السوداني أمام اليورو اليوم الجمعة 6 يناير = 0.0017 يورو.

سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 6 يناير

سجل سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 6 يناير = 3.8621 درهم إماراتي.

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل اليورو اليوم الجمعة 6 يناير = 0.2590 يورو.

سعر اليورو أمام الريال السعودي اليوم الجمعة 6 يناير

جاء سعر اليورو مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة 6 يناير = 3.9520 ريال سعودي.

جاء سعر الريال السعودي أمام اليورو اليوم الجمعة 6 يناير = 0.2508 يورو.



سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 6 يناير

جاء سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 6 يناير = 1,604.2191 ليرة لبنانية.

جاء سعر الليرة اللبنانية مقابل اليورو اليوم الجمعة 6 يناير = 0.0006 يورو.

سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 6 يناير

سجل سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 6 يناير = 2,641.3860 ليرة سورية.

سجل سعر الليرة السورية مقابل اليورو اليوم الجمعة 6 يناير = 0.0004 يورو.