أول قمر بدر في 2023 يزين السماء .. اليوم

يرصد بسماء الوطن العربي مساء اليوم الجمعة 06 يناير القمر البدر لشهر جمادى الآخرة وهو أول بدر في فصل الشتاء والأول في العام الجديد 2023.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، القمر سوف يظهر فوق الأفق الشمالي الشمال الشرقي مع غروب الشمس وسيلاحظ أثناء شروقه بأن حجمه كبير وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري ولا علاقة له إذا كان القمر قريب من الأرض أو بعيد عنها في مداره الاهليجي فبعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر بحجمه المعتاد.

إضافة لذلك يمكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالي وذلك بسبب الغبار والدخان والملوثات في الغلاف الجوي للأرض التي تعمل على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل والتي تصل إلى أعيننا ونراها وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

إن هذا القمر سيكتمل بدرًا بالتزامن مع وصوله إلى الأوج ( ابعد نقطة في مدارة من الأرض) على مسافة 406,458 كيلومتر لذلك فإن الحجم الظاهري لهذا القمر البدر سيكون أصغر من المتوسط في السماء بنسبة تصل إلى 14٪ مقارنة بالقمر العملاق - وبالتالي أقل سطوعًا من القمر العملاق - برغم ذلك فان القمر البدر هذه الليلة سيبقى ساطعًا.

إضافة لذلك سيكون القمر البدر ظاهريًا بجوار النجمين كاستور وبولوكس المع نجوم التوأمان ومع ذلك فإن ضوء القمر الساطع قد يجعل هذين النجمين خافتين أو حتى غير مرئيين.

إن مسار القمر البدر هذه الليلة عبر السماء سيحاكي تقريبًا المسار الظاهري النهاري للشمس بعد ستة أشهر من الآن حيث سيسلك المسار المرتفع وسيلعب دور شمس منتصف الليل في الدائرة القطبية الشمالية في حين يحدث العكس في خطوط العرض الجنوبية من الكرة الأرضية حيث سيبقى القمر تحت الأفق مثل الشمس في يونيو تماماً.

القمر سوف يصل أعلى نقطة في قبة السماء عند منتصف الليل فوق رأس الراصد مباشرة وسيتبع ذلك وصوله لحظة الاكتمال عند الساعة 02:07 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة (11:07 مساءً بتوقيت غرينتش) وسيكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس ويكون أكمل نصف مدارة حول الأرض هذا الشهر. وسيغرب مع شروق الشمس صبيحة يوم السبت.

يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليًا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" اكثر الفوهات إشعاعًا .

خلال الليالي المقبلة سوف يشرق القمر متأخرًا بحوالي الساعة كل يوم وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت سيصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من اكتماله بدراً.