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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خفض البطالة وتمكين المرأة.. ختام ورش العمل لمنسقي اللجان السكانية في أسوان

ورش العمل السكانية
ورش العمل السكانية بأسوان

اختتمت فعاليات ورش العمل التدريبية لمنسقى اللجان السكانية بمحافظة أسوان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة والجهات المعنية لتفعيل دور الإستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية .

وتم تنظيم الفعاليات تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وحضر فعاليات ورش العمل الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية ومدير برنامج تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية ، وأعضاء وحدة السكان بالمحافظة .

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برنامج تدريبى

ورش العمل السكانية بأسوان

استهدف البرنامج التدريبى تحسين جودة بيئة العمل ومهارات إدارة البرنامج السكانى ، وعرض آلية مواجهة القضية السكانية ، والمؤشرات الإحصائية الخاصة بالسكان ، وجمع وتحليل المعلومات والمتابعة والتقييم ، وكيفية قيام منسقى الوحدة برصد المشاكل السكانية بالقرى والنجوع والمدن والمراكز ، والتعريف بالجمهور المستهدف والممثل فى المواطنين ، والجمهور الثانوى الممثل فى الجهات المعاونة والمشاركة ومنظمات المجتمع المدنى .

علاوة على النهوض بمحاور الخطة الإستراتيجية الخمس المتمثلة فى الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة الشباب وخفض البطالة وتمكين المرأة وإدارة البرنامج السكانى ، فضلاً عن إنشاء قواعد بيانات سكانية وتفعيلاً للمنظومة المعلوماتية الإلكترونية ، بالإضافة إلى الدفع بالشباب وتأهيلهم للمشاركة فى صناعة ودعم إتخاذ القرار .

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ورش العمل السكانية بأسوان
ورش العمل السكانية بأسوان
ورش العمل السكانية بأسوان
ورش العمل السكانية بأسوان
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