بمشاركة نجوم الفن.. بدء عرض "تقدر" غدا ضمن مبادرة إحياء المسرح المدرسي

ينطلق غداً السبت العرض المسرحي "تقدر" في دار الأوبرا، والذي يأتي ضمن مبادرة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة وبالمشاركة مع قنوات مدرستنا، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإحياء المسرح المدرسي.

العرض سيستمر على مدار يومي السبت والأحد 7 و 8 يناير ويضم مجموعة من نجوم الفن يسرا، كارول سماحة، أكرم حسني، حنان مطاوع، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق، ومن تأليف مدحت العدل، ومن إخراج بتول عرفة.

ويناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم. من جانبها، قالت مخرجة العرض بتول عرفة في تصريحات لها: "العرض سيكون بمثابة رحلة لإلهام الطفل المصري من خلال ماضيه العريق، وحاضره المتطور على ايجاد حلمه الخاص والسعي لتحقيقه".

يشارك بالعرض 7 أطفال تم اختيارهم من بين 2300 طفلا تقدموا من أصحاب المواهب الفنية من داخل المدارس المصرية، وقامت المخرجة بتول عرفة بإدخال الأطفال في ورش فنية استمرت لأشهر من أجل صقل مواهبهم في التمثيل، و تدريبهم على مخارج الألفاظ، وعلى أداء المعارك الحربية التي سيتضمنها العرض. يعتبر العرض المسرحي "تقدر" هو أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام، وسينفذ تقنياتها المصرية محمود صبري أحد أهم الأعلام في مجال السينوغراف والحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.

وقال الملحن إيهاب عبد الواحد، إن "تقدر"، ليس مجرد عرضا مسرحيا، ولكنه خطوة هامة جدا تحمل الكثير من الصفات منها التعليم والتوجيه والمتعة، باستخدام تقنية حديثة لم تقدم في مصر أبدا، وسيكون بمثابة إحياء للمسرح بشكله المتطور وليس القديم.

وتابع في تصريحاته: "احنا بنعمل حاجة عالمية مش موجود منها في الميدل إيست"، مشيرا إلى أن مشاركة عدد كبير من الفنانين والمطربين بالعمل، وخلق مزيج بينهم وبين الأطفال أمر لم يحدث من قبل. وأكد إيهاب عبد الواحد في تصريحاته على أن عرض "تقدر" استغرق تنفيذه وقتا ليس كبيرا، ولكن بسبب تفاصيل العمل الكبيرة كان مجهدا وممتعا أيضا، موضحا:" أي مسرحية غنائية استعراضية بتبقى صعبة وللأطفال كمان فا البروفات صعبة جدا".

فيما كشف السيناريست مدحت العدل عن أهمية إعادة إحياء المسرح المدرسي من خلال التعاون الذي تم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة وبين مجموعة قنوات مدرستنا وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وقال العدل: "أنا من أخترت اسم تقدر والذي تم الترحيب به بشكل كبير من قبل القائمين عليه، بجانب أن اسم تقدر هو اسم أحد الأغاني التي ستقدم في العرض المسرحي"، وتابع: "تقدر له دلالة واضحة و مهمة في خلق التحدي داخل كل شخص على إنك قادر على كل شيء".

وفي رسالة لكل أولياء الأمور من أجل تشجيع أولادهم على المشاركة في المسرح المدرسي، قال العدل: "قوة مصر الناعمة في المسرح والسينما وهو اهم شيء في الجمهورية الجديدة وكل تراثنا وفكرنا وريادتنا كانت من خلال الفن". وفي وقت سابق، كشف القائمون على العرض المسرحي "تقدر" عرضه على القنوات الفضائية وذلك عقب الانتهاء من عرضه.