ملناش علاقة.. رد مفاجئ من محامي الجزيري بعد حكم فيفا ضد الزمالك|خاص

علق أنيس بن ميم، محامي سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإلزام القلعة البيضاء بدفع 838 ألف جنيه مصري، لصالح نادي الإفريقي التونسي.

وقال بن ميم في تصريحات خاصةً لموقع “صدى البلد": ليس لنا علاقة بحكم فيفا نهائيا، القضية بين الإفريقي والزمالك، والجزيري غير معني بالأمر ".



أضاف:" المبلغ ليس ضخما وأظن أن نادي الزمالك سيدفع للإفريقي".

تفاصيل حكم فيفا ضد الزمالك



ذكر موقع "فوت 24" التونسي، أن نادي الإفريقي التونسي، كسب نزاعه ضد نادي الزمالك، بشأن ضم اللاعب التونسي سيف الجزيري.



وأضاف الموقع، أن فيفا ألزم نادي الزمالك بدفع 838 ألف جنيه مصري لصالح الإفريقي التونسي، بعد التأكد من أن سيف الجزيري، انضم إلى الزمالك قادما من المقاولون العرب مقابل مبلغ مالي، وليس في صفقة انتقال حر.



وأشار الموقع، أن منحة التضامن هي نسبة 5 % من نسبة صفقة انتقال اللاعب تدفع من النادي الجديد للاعب إلى الأندية التي مثلها اللاعب، قبل بلوغه سان الـ 23 عاما، وهو ما ينطبق على وضعيه سيف الجزيري مع النادي الإفريقي التونسي.

